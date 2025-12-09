Bilancio 2026–2028, il Municipio XIII dà il via libera: scuole, strade e welfare al centro delle priorità

Il Consiglio del Municipio Roma XIII ha detto sì al bilancio previsionale 2026–2028 di Roma Capitale, approvando oggi a larga maggioranza il documento che definirà le risorse dei prossimi tre anni.

Un via libera frutto di un lavoro approfondito e condiviso tra la Commissione Bilancio e le Commissioni permanenti, che hanno individuato le priorità più urgenti per i quartieri: dalla sicurezza stradale alle scuole, dai servizi sociali alla cura del verde e del decoro urbano.

Dove arriveranno i soldi: gli interventi più attesi

Le richieste del Municipio puntano a interventi concreti e immediatamente visibili:

Strade più sicure: nuovi attraversamenti rialzati e luminosi per garantire sicurezza ai pedoni.

Manutenzione urbana: più risorse per le strade, comprese quelle private ad uso pubblico.

Scuole e nidi: fondi per giochi, arredi e adeguamenti impiantistici, per rendere gli spazi educativi più accoglienti.

Valorizzazione di mercati e immobili strategici: 290 mila euro per completare l’ex Campari e 350 mila euro per il rifacimento dei box del mercato Irnerio.

Welfare e inclusione: circa 600 mila euro per mettere in sicurezza i Centri Anziani e 700 mila euro nel triennio per avviare il Casale di Torrevecchia , destinato a persone con disabilità.

Verde e decoro: fondi dedicati al miglioramento dei parchi e delle aree mercatali, per quartieri più vivibili.

«Questo parere è il frutto di un lavoro minuzioso e condiviso – spiega la Presidente Sabrina Giuseppetti –. Abbiamo individuato priorità chiare e misurabili, chiedendo a Roma Capitale risorse mirate su scuole, strade, servizi sociali e spazi pubblici. L’obiettivo è trasformare le esigenze del territorio in interventi concreti, con benefici tangibili e tempi certi per i nostri quartieri».

Il voto in Aula

A favore hanno votato Partito Democratico, Sinistra Civica Ecologista, Lista Civica Gualtieri, Gruppo Misto e Azione; contrari o astenuti Fratelli d’Italia, Aurelio in Comune e Movimento 5 Stelle.

