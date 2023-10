Bilancio positivo della 34ª edizione dell’Arte nel Portico

Mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 17:00 si è tenuta la Cerimonia Conclusiva della 34ª Edizione dell’Arte nel Portico presso l’Auditorium dell’Istituto Minerva in viale Battista Bardanzellu, 83, con la partcipazione di Luigi Polito fondatore e animatore della tradizionale Rassegna che unisce l’arte pittorica alla letteratura, alla danza, all’animazione.

Alla conclusione della Rassagna hanno partecipato Linda Di Domenica e l’intero straordinario staff di Sogester, la dinamica direttrice dell’Istituto Minerva Valentina Piemonte che ha ospitato non solo l’evento conclusivo ma anche una bella manifestazione festosa con i bimbi che ha avuto luogo nel giardino del suo Istituto sabato 30 luglio e l’assessore alla Cultura del IV Municipio Maurizio Rossi.

Dopo la proiezione di foto e video delle tre giornate è seguita la premiazione degli artisti partecipanti: Anna Rita Angelucci – Loretta Antoni – Mirella Ariuolo – Anna Beccaceci – Carla Belisari – Silvia Casadei – Elio Carocci – Silvana Carusotti – Silvia Cerio – Eduardo Console – Marina De Casamassimi – Lucia Di Domenica – Tiziana Di Pietropaolo – Antonietta D’orazio – Stefano Fedeli – Roberta Gigante – Chiara Giuliani – Rita Giummo – Mario Grasso – Dominika Kaczor – Maria Cristina Lucidi – Anna Mariani – Alena Marin – Vincenzo Neri – Nando Sardella – Leonardo Sbaraglia – Carla Tinto – Anna Totaro.

Il clou della serata è stata l’assegnazione del “XXIV Premio Virgilio Melandri” alle opere in concorso, il cui tema era: “Omaggio a Leonardo Da Vinci”. Tra le opere che sono state esposte in Via Meuccio Ruini il 29 e 30 settembre con i visitatori che hanno potuto esprimere la propria preferenza hanno vincitore Leonardo Sbaraglia, al secondo posto si è classificato Elio Carocci e al terzo Loretta Antoni.

E’ stato anche votato il tema del concorso del prossimo anno che sarà “Il Paesaggio”.

Negli interventi l’assessore Maurizio Rossi si è complimentato con gli organizzatori che hanno saputo ulteriormente arricchire l’evento clinvolgendo con iniziative sportive e culturali anche altri spazi del quartiere, oltre a quello tradizionale dei Portici di viale Franceschini-via Ruini.

La direttrice dell’Istituto Minerva si è detta disponibile ed entusiasta di poter ospitare eventi della prossima edizione che si annuncia speciale come lo è il traguardo del 35° anniversario de L’Arte nel Portico.

Luigi Polito e Linda Di Domenica hanno ringraziato gli sponsor, le associazioni del quartiere per il loro contrinuto artistico e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito al successo di questa edizione e rinnovato l’impegno in vista della prossima storica tappa del prossimo anno.