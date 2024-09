Biodigestore a Casal Selce: contestazioni durante l’inaugurazione dell’area ludica

“Non è tollerabile che il Partito Democratico si presenti qui solo per farsi vedere con queste inaugurazioni”, ha tuonato Marco Giovagnorio, consigliere di Fratelli d’Italia, durante la vivace protesta dei cittadini a Casal Selce.

Il tema scottante? La costruzione del contestato biodigestore, con la manifestazione che ha avuto luogo proprio davanti alla cerimonia di inaugurazione della nuova area giochi del quartiere.

Nel pomeriggio di martedì 24 settembre, Sabrina Giuseppetti, minisindaca dell’Aurelio, ha ufficialmente inaugurato la nuova area ludica in piazza Don Gustavo Cece, tagliando il nastro con grande enfasi.

Il parco, dotato di nuovi giochi, una pavimentazione in gomma antiurto e la prima panchina inclusiva del municipio, è stato presentato come il fiore all’occhiello del tredicesimo municipio. Tuttavia, l’entusiasmo per il nuovo spazio dedicato ai bambini è stato presto oscurato da una folta protesta cittadina.

Molti residenti, infatti, hanno espresso forte disappunto: proprio a Casal Selce, e a pochi passi dall’area giochi appena inaugurata, è prevista la costruzione del famigerato biodigestore.

Questo impianto, insieme a quello di Cesano, sarà destinato a trattare fino a 200mila tonnellate di rifiuti, suscitando profonde preoccupazioni tra la comunità locale. Decine di manifestanti si sono radunati di fronte al parco, scandendo lo slogan: “Tuteliamo la salute dei nostri figli. No al biodigestore!”

Giovagnorio non ha risparmiato parole dure contro il Partito Democratico: “È inaccettabile che in una zona dove il PD ha intenzione di costruire un impianto che devasterebbe un intero quadrante di Roma, dal punto di vista ambientale, urbanistico e sociale, lo stesso partito si presenti per tagliare nastri in occasioni che hanno un impatto minore sulla vita quotidiana dei cittadini”.

Oltre ai rappresentanti locali di Fratelli d’Italia, alla protesta ha partecipato anche Daniele Giannini, esponente della Lega ed ex presidente del municipio. “Esprimiamo totale solidarietà e sostegno ai cittadini di Casal Selce e Castel di Guido. Le scelte sconsiderate di questa amministrazione stanno compromettendo la vivibilità di un’intera zona di Roma”, hanno concluso le forze di opposizione.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙