Blitz al Flaminio, “Morte in piazza per mano del patriarcato”: l’urlo muto di Bruciamo Tutto

Roma si è svegliata con un grido muto ma potentissimo. È accaduto questa mattina, poco prima delle 9, a piazzale Flaminio, dove quattro attiviste del collettivo Bruciamo Tutto hanno inscenato una protesta simbolica e profondamente toccante contro la violenza patriarcale, i femminicidi e i transcidi che, anche nel 2025, continuano a insanguinare il Paese.

Legate da un filo rosso di lana, avvolto attorno ai fianchi, le attiviste hanno attraversato lentamente la piazza. Indossavano abiti leggeri, le braccia e le gambe scoperte per mostrare un elenco doloroso: i nomi delle vittime scritti sulla pelle, come cicatrici visibili di una ferita collettiva.

Giunte al centro della piazza, le attiviste si sono stese a terra, in un die-in che ha simulato la loro morte. Due minuti di silenzio, irreali in mezzo al caos cittadino, che hanno costretto i passanti a fermarsi, a guardare, a interrogarsi.

Poi, una alla volta, si sono rialzate e hanno preso la parola:

“Siamo qui per dare voce a chi non può più parlare. Per ricordare le nostre sorellə uccisə. Per dire che il patriarcato non uccide solo nei casi estremi: lo fa ogni giorno, nei silenzi, nella solitudine, nella mancanza di strumenti per chi vuole salvarsi.”

Le attiviste hanno poi denunciato il malfunzionamento del Reddito di Libertà, il sussidio pensato per aiutare le donne a uscire da situazioni di violenza domestica, ma che – spiegano – “è insufficiente, inaccessibile, e non garantisce l’autonomia reale”.

“Chiediamo che questo contributo sia reso davvero efficace, stabile e dignitoso. È un diritto, non un favore. La libertà non può essere una chimera per chi lotta ogni giorno per sopravvivere.”

Infine, prima di lasciare la piazza in silenzio, le quattro donne hanno cantato insieme lo slogan tratto da una nota canzone di lotta: “Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle noi che più non hanno voce.”

Il blitz si è concluso pacificamente. Nessuna tensione, nessun intervento delle forze dell’ordine, solo tante facce colpite, tante domande nell’aria e forse qualche coscienza risvegliata.

Secondo i dati letti durante la protesta, sono 28 le vittime di femminicidio e transcidi in Italia nei primi sei mesi del 2025. Ma, come ricordano le attiviste:

“Questi sono solo i casi accertati. La violenza è più profonda e sistemica. E non possiamo più permetterci di ignorarla.”

