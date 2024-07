Bonessio (Avs): la riconversione dell’ex deposito Atac di San Paolo, ottima notizia per quel quadrante della città

L’approvazione della memoria di Giunta per avviare l’iter di riconversione dell’ex deposito ATAC di San Paolo in polo civico destinato a ospitare servizi pubblici e funzioni culturali, è una ottima notizia per quel quadrante della città.

Con questo atto l’Assessore Patanè accoglie quella che è stata per anni la richiesta delle amministrazioni municipali a guida dei presidenti Smeriglio, Catarci e Ciaccheri: valorizzare a uso pubblico un immobile storico e importante nel tessuto urbano del Municipio Roma VIII.

Questa Amministrazione sta portando avanti sin dall’inizio del suo mandato un concreto programma di rigenerazione urbana: le istituzioni, i cittadini e le associazioni potranno finalmente usufruire di uno spazio di proprietà comunale che può contribuire a rispondere al bisogno di co-progettazione, aggregazione e partecipazione alla vita del territorio.

La Casa della Mobilità inoltre potrà diventare anche un luogo fisico di ricerca e sviluppo del trasporto pubblico in grado di veicolare sempre di più il concetto della mobilità come servizio, quanto mai necessario nell’ottica della sostenibilità.

Così in una nota il consigliere dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra Nando Bonessio.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙