Bonus Affitti, il bando va in tilt: il Comune di Roma corre ai ripari

Un milione di euro. Tanto aveva messo sul piatto la Fondazione Roma per sostenere le famiglie numerose in difficoltà con l’affitto. La promessa era chiara: fino a 1.000 euro a nucleo, per circa un migliaio di beneficiari. Ma i numeri raccontano tutt’altra storia.

Alla scadenza del bando, le domande arrivate sono state 9.300. Nove volte in più rispetto alle previsioni. E così, i conti non tornano: con i fondi disponibili, il contributo rischia di ridursi a poche centinaia di euro per famiglia, “non abbastanza nemmeno per un mese di affitto”, come hanno sottolineato in commissione i consiglieri Yuri Trombetti e Nella Converti.

La situazione è stata fotografata da Alice Sette, funzionaria del dipartimento Patrimonio, durante l’ultima commissione congiunta: oltre al bando finanziato dalla Fondazione, con le sue 9.300 domande, il Comune ha ricevuto altre 28mila richieste per il precedente bando regionale da 15 milioni di euro.

In totale, più di 37mila famiglie romane hanno chiesto aiuto per pagare la casa. Una cifra che dà la misura della fragilità abitativa nella Capitale.

Davanti a questa emergenza, il Campidoglio sta cercando di correre ai ripari. La Fondazione Roma ha già dato la disponibilità ad aggiungere 500mila euro.

Non solo: il Comune chiederà alla Regione di poter utilizzare circa 2 milioni residui dal bando del 2022. Se la richiesta venisse accolta, ogni nucleo riuscirebbe a ottenere circa 550 euro, contro i 1.000 inizialmente annunciati.

Troppo poco, troppo tardi. Perché, come ricordano Trombetti e Converti, “se i contributi arrivano un anno e mezzo dopo, non siamo davvero d’aiuto”.

La vera svolta, spiegano dal Campidoglio, dovrebbe arrivare con la delibera 185, approvata lo scorso giugno: un “assegno universale” fino a 900 euro al mese per le famiglie a rischio sfratto, da erogare con continuità e senza attese infinite. Una misura strutturale, che potrebbe evitare il ricorso a bandi straordinari e rimborsi tardivi.

Nel frattempo, però, resta la fotografia amara di oggi: migliaia di famiglie in fila per un aiuto che non basta a coprire nemmeno un mese di affitto.

