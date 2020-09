Bonus affitto: Raggi e Vivarelli latitanti, famiglie rischiano lo sfratto

«Zingaretti tace, la Raggi e la sua Giunta non danno notizie chiare. E intanto migliaia di persone, già in seria difficoltà prima del Covid, rischiano di ritrovarsi senza un tetto. La situazione a Roma era già pesante prima, ma è degenerata negli ultimi mesi: con la crisi conseguente all’epidemia, infatti, molte famiglie hanno visto ridotto drasticamente il proprio reddito, anche del 30 per cento. Difficile in queste condizioni pagare un affitto, impossibile se ci si mettono pure i tempi biblici con i quali l’amministrazione grillina sta procedendo all’erogazione del bonus affitti.

In sei mesi il Campidoglio, a fronte delle 49 mila domande presentate, ne ha lavorato solo 3 mila con la conseguenza che nessun richiedente ha ancora ottenuto il contributo richiesto per pagare il canone di locazione. In tutto ciò, però, l’assessore Vivarelli continua a prendersi gioco dei cittadini, non rispondendo alle loro domande e trincerandosi dietro aleatorie frasi di circostanza.

Mi aspetto che nella Commissione Trasparenza di domani, chiesta da me prima della pausa estiva, l’assessore metta da parte le troppe chiacchiere inutili fatte finora e dica, una volta per tutte, entro quando questi fondi saranno nelle tasche dei romani. E’ un loro diritto sapere cosa gli riserva il futuro».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.