“Bonus Psiconcologia”, la Regione Lazio investe 5,5 milioni per il benessere dei pazienti oncologici

Un aiuto concreto, che va oltre le cure mediche, puntando a prendersi cura della mente e delle emozioni. È stato presentato oggi dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il progetto “Bonus Psiconcologia”, un’iniziativa innovativa dedicata ai pazienti oncologici e ai loro familiari, realizzata in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del Lazio e la Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO).

Alla conferenza stampa, accanto a Rocca, erano presenti figure chiave della sanità e del sociale regionale: Andrea Urbani, direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria; Elisabetta Longo, direttore della Direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione; Paola Medde, presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; e Anna Costantini, past president SIPO e responsabile dei rapporti con le Regioni.

Il progetto nasce dall’esigenza di accompagnare i pazienti oncologici lungo tutto il percorso di cura, dalla diagnosi alla riabilitazione, fino al possibile reinserimento sociale e lavorativo.

Al centro dell’iniziativa ci sono i voucher per colloqui psicologici e una piattaforma digitale, www.psiconcologia.lazio.it, che faciliterà l’incontro tra chi affronta la malattia e professionisti specializzati in psico-oncologia.

“La diagnosi e il percorso oncologico incidono profondamente sulla vita delle persone e delle loro famiglie – spiega Rocca – non solo sul piano fisico, ma anche emotivo, sociale e lavorativo. Il ‘Bonus Psiconcologia’ rappresenta un sostegno concreto per affrontare ansia, depressione, disturbi del sonno e difficoltà emotive che, secondo le evidenze scientifiche, colpiscono fino al 50% dei pazienti oncologici”.

Il progetto prende le mosse dal Protocollo d’Intesa siglato tra Regione Lazio e Ordine degli Psicologi del Lazio il 3 maggio 2024. Per realizzarlo, la Regione ha stanziato 5,5 milioni di euro, cofinanziati dall’Unione Europea attraverso il Programma regionale FSE+ 2021-2027.

Grazie alla piattaforma digitale, aderire al servizio sarà semplice e immediato, sia per gli utenti sia per i professionisti, garantendo trasparenza e continuità del percorso psicologico.

La SIPO, selezionata tramite avviso pubblico, si occuperà della formazione specialistica degli psicologi e operatori sanitari coinvolti, rafforzando la rete psico-oncologica regionale.

Come funziona il “Bonus Psiconcologia”

Durata: 36 mesi

Destinatari: pazienti oncologici e familiari/caregiver residenti nel Lazio da almeno 6 mesi con ISEE fino a 40mila euro

Voucher: fino a 16 colloqui, estendibili a 32 in base a valutazione sanitaria

Valore: 75 euro per incontro

Modalità: incontri in presenza o da remoto

Percorso da completare in 180 giorni; pagamento entro 30 giorni dall’Ordine degli Psicologi

Il progetto sarà promosso da una campagna di comunicazione a partire dal 18 dicembre 2025, per raggiungere il maggior numero possibile di cittadini e famiglie che possono beneficiare di questo sostegno.

