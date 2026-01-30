Borghesiana, rinasce il centro ‘Maurizio Brasili’: tribune nuove e copertura entro marzo

Un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori, ma soprattutto per restituire attenzione a uno spazio che da oltre quarant’anni rappresenta un punto di riferimento per il quartiere.

Oggi, venerdì 30 gennaio, l’assessore capitolino ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e il consigliere comunale Dario Nanni hanno visitato il cantiere del centro sportivo “Maurizio Brasili” di via Lentini, alla Borghesiana.

Un intervento da 200mila euro che consentirà di riqualificare una parte dell’impianto, a partire dalla nuova copertura del playground multidisciplinare, in sostituzione di quella attuale, danneggiata e ormai poco sicura, e dalla realizzazione di una nuova tribuna per il campo da calcio. I lavori, secondo il cronoprogramma, termineranno entro la fine di marzo.

«Lo sport è salute e sicurezza»

«Siamo venuti a controllare lo stato dei lavori – ha spiegato l’assessore Onorato – e siamo felici che, tra poche settimane, centinaia di bambini e famiglie potranno praticare sport in strutture adeguate, efficienti e soprattutto sicure».

Per l’assessore, l’investimento va ben oltre il singolo intervento: «Investire nello sport significa investire nella salute fisica e mentale dei giovani. Gli impianti sportivi comunali, su cui da quattro anni stiamo portando avanti una vera rivoluzione, sono presidi sociali e di legalità, luoghi di aggregazione fondamentali soprattutto nei quartieri più lontani dal centro».

Onorato ha poi ringraziato la presidente Celli e il consigliere Nanni «per aver seguito con attenzione e continuità la situazione di questo impianto».

Una storia lunga oltre quarant’anni

Parla di un risultato atteso da tempo Svetlana Celli, che sottolinea il valore simbolico dell’intervento: «Finalmente diamo nuova vita a una storia che parte da lontano. Da oltre quarant’anni questo impianto è un punto di riferimento per tante ragazze e ragazzi, un luogo dove crescere attraverso lo sport, stare insieme e costruire relazioni».

La nuova copertura, aggiunge la presidente dell’Assemblea Capitolina, è «un risultato concreto, sul quale mi sono impegnata personalmente in sede di bilancio, con una convinzione chiara: investire nello sport significa investire nella salute, nell’inclusione e nel futuro dei nostri giovani».

«Non è solo una struttura in più – conclude – ma un ambiente migliore dove allenarsi e condividere valori come rispetto, impegno e disciplina. Lo sport unisce, cresce e fa comunità».

Il ruolo sociale delle associazioni sportive

A rimarcare il valore educativo dell’intervento è anche il consigliere comunale Dario Nanni: «L’attività delle associazioni sportive dilettantistiche va ben oltre l’agonismo. Svolgono un ruolo sociale ed educativo essenziale, soprattutto nei contesti più complessi della città».

Un ruolo incarnato dalla Polisportiva Borghesiana, che dal 1979, anno della sua fondazione, rappresenta una realtà storica del territorio: «Una straordinaria storia fatta di ragazze e ragazzi cresciuti insieme, attraverso lo sport e i suoi valori», conclude Nanni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.