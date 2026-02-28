Borse di studio “ioStudio”, ok del Lazio: 3,8 milioni per gli studenti delle superiori

Via libera della Regione Lazio ai criteri per l’assegnazione delle borse di studio “ioStudio” destinate agli studenti residenti nel territorio regionale e iscritti alle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie o ai percorsi triennali di IeFP per l’anno scolastico 2025/26.

Il decreto ministeriale ha assegnato al Lazio una dotazione complessiva di 3.822.498,16 euro, risorse che andranno a sostenere il diritto allo studio e a contrastare la dispersione scolastica.

A chi spettano e quanto valgono

Il provvedimento è rivolto agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.748,78 euro.

L’importo della singola borsa di studio è stato fissato in 150 euro, ma la Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione potrà rideterminarlo con un successivo atto, fino a un massimo di 500 euro, in base al numero delle domande ammissibili e alle risorse effettivamente disponibili, come previsto dalle disposizioni ministeriali.

Domande ai Comuni

Anche per questa annualità la Regione ha scelto di affidare ai Comuni la raccolta delle domande. Gli enti locali, in quanto soggetti di prossimità, avranno il compito di:

raccogliere le richieste degli studenti residenti;

verificare l’ammissibilità in base ai requisiti previsti;

trasmettere gli elenchi alla Direzione Regionale competente.

Una scelta che punta a semplificare l’accesso al contributo e a raggiungere in modo più capillare le famiglie.

“Un aiuto concreto contro le disuguaglianze”

«Si tratta di un aiuto economico pensato per sostenere il diritto allo studio e limitare le disparità, consolidando la volontà della giunta di contrastare la dispersione scolastica e offrire pari opportunità a tutti gli studenti, al di là del loro status economico e sociale», dichiara l’assessore regionale Giuseppe Schiboni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.