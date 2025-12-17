“Buon Natale” al Palalevante a Colli Aniene il 22 dicembre 2025 h 20,00. Francesco Bracci la ssd FB 5 e l’Istituto Benedetto Croce invitano alla tradizionale Serata di Buon Natale.

Presentata da Alessandro Di Carlo, con la partecipazione di Flora Canto ed Enrico Brignano, il ritorno del trio Appassionante.

Interverranno M. Villa, C. Sciarra, S. Somma, Trinidy, Hills Gospel Choir, S. Borgia, G. Todrani, F. Corsini, M. Mattioli con il Maestro A. Laurenti.

Sarà come sempre un momento di aggregazione tra professori, studenti, familiari, sportivi, amici del territorio Roma Est, politici ed altri. COMITATO DI QUARTIERE CITTADINE DI COLL Direttore di scena M. Pupin.

Ingresso Gratuito e buffet natalizio di Dolci del Sole.

Sede: Palestra Istituto Benedetto Croce, Via B. Bardanzellu n° 7 o Via Francesco Compagna n° 15

