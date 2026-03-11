BYD e itTaxi insieme: l’app dei taxi arriva direttamente nel sistema di bordo

Una nuova alleanza tra mobilità digitale e automotive elettrico prende forma in Italia. Il gruppo automobilistico BYD e la piattaforma di radiotaxi itTaxi hanno annunciato una partnership strategica che punta a integrare direttamente l’app di prenotazione dei taxi nel sistema multimediale di alcuni modelli del marchio cinese.

Il progetto nasce grazie alla collaborazione tecnologica con moveax e rappresenta un passo avanti nell’integrazione tra servizi di mobilità e tecnologia di bordo.

L’app itTaxi sarà infatti integrata nativamente nell’infotainment dell’auto, permettendo ai conducenti di gestire le corse direttamente dai comandi del veicolo, senza utilizzare lo smartphone.

Taxi gestiti direttamente dal sistema di bordo

Grazie alla nuova integrazione, i tassisti potranno utilizzare l’app direttamente dallo schermo dell’auto, mantenendo le mani sul volante e l’attenzione sulla guida.

Un sistema pensato per semplificare l’esperienza di lavoro dei conducenti e migliorare sicurezza e rapidità nella gestione delle chiamate.

La funzione sarà inizialmente disponibile su alcuni modelli della gamma BYD, tra cui:

BYD Seal 6 e Seal 6 Touring (allestimenti Boost e Comfort)

BYD Seal U DM-i (Boost, Comfort e Design)

BYD Sealion 7 (Comfort ed Excellence)

A partire dal 1° aprile, l’integrazione verrà progressivamente estesa ad altri modelli della casa automobilistica.

Vantaggi economici per i tassisti

L’accordo prevede anche condizioni dedicate agli affiliati alla piattaforma itTaxi. I conducenti potranno accedere a agevolazioni fino al 30% sull’acquisto di alcuni modelli BYD tramite la rete ufficiale in Italia.

Ulteriori vantaggi sono previsti sul fronte della manutenzione: i concessionari aderenti potranno applicare sconti fino al 20% su tagliandi e servizi di manutenzione programmata.

Open day e iniziative sul territorio

La collaborazione tra le due realtà sarà accompagnata da diverse iniziative di promozione e formazione.

Il primo appuntamento sarà un Open Day presso la sede itTaxi di Roma, dedicato ai tassisti interessati a conoscere da vicino i veicoli BYD e il nuovo sistema integrato.

Successivamente il progetto verrà presentato anche in altre città italiane con test drive, sessioni di formazione e incontri informativi rivolti agli operatori del settore.

Tecnologia al centro della partnership

Per BYD l’accordo rappresenta un tassello della strategia di sviluppo nel mercato europeo e nella mobilità professionale.

«Questo accordo abbraccia pienamente la nostra strategia – ha dichiarato Alessandro Grosso, country manager di BYD e Denza Italia –. La tecnologia è il nostro elemento distintivo e rappresenta il fulcro del nostro modo di costruire partnership, non solo dal punto di vista commerciale ma anche dell’innovazione».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.