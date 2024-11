C.ENTRO al Teatro Biblioteca Quarticciolo per Teatri di Vetro

Dal 15 al 17 novembre, nell’ambito della nuova stagione 2024/25 Singolare Plurale del Teatro Biblioteca Quarticciolo, il Festival delle arti sceniche contemporanee Teatri di Vetro, con la direzione artistica di Roberta Nicolai, presenta, in co-realizzazione con il TBQ, C.ENTRO, un appuntamento con la drammaturgia contemporanea, che apre per gli spettatori un territorio di confronto focalizzato sulla scrittura per la scena e le sue relazioni con la composizione scenica.

Teatri di Vetro, giunto alla 18esima edizione grazie al sostegno di MIC, Regione Lazio, Fondazione Carivit e in collaborazione con Teatro di Roma, Teatro del Lido, si articola in sezioni che, da settembre a dicembre, attivano pratiche specifiche implicando aspetti metodologici, artistici, tematici, relazionali e interconnettendoli tra di loro.

Il 15 novembre C.ENTRO si apre con Open Feedback di /spartenza teatro/, un tavolo di scrittura in cui la pratica di confronto tra dieci giovani autorǝ viene aperta agli spettatori. Usando la metafora del torneo open tipico del tennis e del ping-pong, l’incontro è diviso in tre set, dalle 11.00 alle 18.00.

Ad ogni set corrisponde un testo: La Donna di Cro-Magnon di Fulvia Cipollari, la storia triste e tormentata di Camille Claudel, Le serve inutili di Giulia Celletti, una ragazza chiusa in una stanza ha come unica compagnia due assistenti vocali, Malexia e Sari, mentre fuori il mondo sembra alle prese con un cataclisma, La bottega delle occasioni perse di Greta Mencarini, una donna dall’aura mistica trasporta la protagonista in una stanza segreta cristallizzata nel tempo, dalla quale uscirà con nuove consapevolezze sulla propria vita.

Il 16 e il 17 novembre viene presentato l’ultimo lavoro della Compagnia Dammacco/Balivo La morte ovvero il pranzo della domenica, uno spettacolo lieve e toccante intorno al più grande tabù della nostra cultura. In scena Serena Balivo, già Premio Ubu come migliore attrice under35 e Premio Ivo Chiesa, dà corpo e voce a una donna non più giovane che ogni domenica va a pranzo dai suoi genitori ultranovantenni, forse i veri protagonisti del delicato e umoristico testo di Mariano Dammacco, già Premio Ubu come migliore novità drammaturgica per Spezzato è il cuore della bellezza. Lo spettacolo ci conduce dentro un rito che appartiene a molti, il pranzo della domenica, nella sua forma ultima, con una coppia di anziani e la loro figlia in attesa di doversi salutare.

Il 17 novembre a seguire il dialogo tra la compagnia e Sergio Lo Gatto, all’interno di Staffetta Critica, in collaborazione con la redazione del magazine online Teatro e Critica. Staffetta Critica propone una serie di incontri di approfondimento dopo gli spettacoli in cartellone, in collaborazione con critici e critiche di altre testate nazionali, per comporre così un dibattito a più voci tra pubblico, artisti e cittadinanza.

CALENDARIO

15 novembre 11h, 14h, 16h

OPEN FEEDBACK

un progetto di /spartenza teatro/

ideato da Sofia Abbati, Eduardo Dupré e Andrea Milano

11h-13h LE SERVE INUTILI (titolo provvisorio) di Giulia Celletti – Drammaturgia Cantiere

14h-16h LA DONNA DI CRO-MAGNON di Fulvia Cipollari – Drammaturgia quasi completa

16h-18h LA BOTTEGA DELLE OCCASIONI PERSE di Greta Mencarini – Sezione Racconto.

16 novembre 21h

17 novembre 17h

DAMMACCO/BALIVO

LA MORTE OVVERO IL PRANZO DELLA DOMENICA

Compagnia Diaghilev – Dammacco/Balivo

Uno spettacolo con Serena Balivo

Ideazione, Drammaturgia, Regia Mariano Dammacco

Musiche originali Marcello Gori

Tecnico Erica Galante

Ufficio Stampa Maddalena Peluso

Produzione Compagnia Diaghilev

Con il sostegno di Spazio Franco (Palermo) | Casa della Cultura Italo Calvino (Calderara di Reno)

Biglietti

Open Feedback 15 novembre

per ogni set biglietto simbolico: €1

Per info e prenotazioni

promozione@triangoloscalenoteatro.it

