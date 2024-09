Caliste: emergenza sicurezza in alcuni quartieri, intervenga ministro

”Con preoccupazione e urgenza, vogliamo sottolineare come il quartiere Quarticciolo e l’intero quadrante compreso tra Alessandrino e viale Palmiro Togliatti siano ormai sotto assedio della malavita organizzata.

Gli eventi di cronaca nera che continuano a verificarsi, l’ultimo dei quali una sparatoria avvenuta ieri sera, testimoniano il grado di pericolosità raggiunto da queste aree.

Apprezziamo l’attenzione che il Ministro degli Interni ha riservato al municipio VI, con la sua recente visita a Tor Bella Monaca, ma riteniamo imprescindibile che venga estesa anche al Quarticciolo e ai quartieri limitrofi.

Questi territori necessitano di un intervento immediato, non solo di una presenza simbolica. È fondamentale che vengano portate soluzioni concrete e durature, al di là di qualsiasi schieramento politico. La priorità deve essere la messa in sicurezza dei cittadini.

E’ da tempo che lanciamo appelli alle autorità competenti affinché si concentri l’attenzione delle forze dell’ordine su questo quadrante, che rischia di trasformarsi in una zona franca per la criminalità.

Le risorse attualmente a disposizione sono costrette a dividersi tra altre aree critiche, come il Pigneto, dove oltre allo spaccio, la situazione è stata ulteriormente aggravata dalla presenza degli sfollati del Mandrione.

Quando si eseguono sfratti, è indispensabile fornire soluzioni abitative alternative, per evitare che la disperazione delle persone sgomberate si riversi su altre parti del territorio, alimentando un circolo vizioso di degrado e criminalità.

Questa amministrazione sta facendo il massimo per intervenire nei quartieri più problematici, ma è evidente che le nostre risorse e i nostri sforzi non bastano più.

Chiediamo al Ministro degli Interni di intervenire concretamente, con un rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine e una strategia specifica di contrasto alla criminalità organizzata in queste zone.

Non c’è più tempo è ora di agire. I cittadini del Quarticciolo e di tutto il quadrante meritano di vivere in sicurezza e con dignità”. Lo dichiara in una nota, il presidente del Municipio V Mauro Caliste

