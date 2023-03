Caliste-Scalia: I capannoni in via dei Larici diventeranno la Cittadella delle arti e dei mestieri del Teatro dell’Opera

Grazie ai fondi della comunità europea l’Amministrazione Comunale, d’intesa con il Municipio V, ha presentato un progetto di rigenerazione urbana che coniuga la ristrutturazione edilizia degli immobili con un’offerta formativa aperta al territorio. Nasce così l’idea di riunire intorno al tavolo, Teatro dell’Opera, Dipartimento Urbanistica comunale, Borgo Don Bosco, Maiani Accademia Moda e il Municipio. Con le risorse economiche sarà finanziata la ristrutturazione dei capannoni che ospiteranno corsi di formazione sulle materie sceno-tecniche, tra cui la falegnameria, la meccanica delle scene e le stampe in 3D, ma anche la parte sartoriale, taglio dei tessuti, ricamo e design.

“Il progetto ha una forte valenza per il territorio – dichiara Sergio Scalia, l’assessore al Patrimonio e all’Urbanistica del Municipio V – non solo da un punto di vista di riqualificazione urbana, degli spazi in disuso, ma anche per nuovi posti di lavoro ed eccellenza formativa”. Il progetto prevede che nell’attuale sistemazione a via dei Cerchi possa restare il reparto di pittura scenografica e la futura area museale trasferendo altre attività artigianali del Teatro nei capannoni ristrutturati.

“ Il Municipio V si pone, quindi – spiega Mauro Caliste, presidente del Municipio – come polo logistico del Teatro dell’Opera, fornendo spazi per il progetto culturale e formativo anche in altri quartieri del territorio, ad esempio al Centro Servizi Prenestino sarà allestito un teatro per le prove e una scuola di formazione per la musica e i cori e alla Rustica saranno conservati i fondali di scena di molte opere famose. Ma al contempo possiamo offrire formazione altamente qualificata e ridurre sensibilmente la dispersione scolastica. Inoltre, nel progetto è prevista la riqualificazione di un’area autonoma del complesso che sarà a disposizione del Municipio, per un polo civico e una sala riunioni”.

Lo dichiarano in una nota congiunta, Mauro Caliste presidente Municipio V e Sergio Scalia assessore al Patrimonio.