Campidoglio, appalto da 213mila euro per blindare i sistemi dell’Aula Giulio Cesare: tecnici a presidio di voto elettronico e streaming

Dietro i dibattiti politici, le delibere cruciali e il voto sulle sorti della Capitale si muove una macchina tecnologica complessa che non può permettersi il lusso di andare in tilt.

Dal funzionamento dei microfoni dei consiglieri ai server che trasmettono lo streaming sul portale web istituzionale, ogni singolo ingranaggio digitale deve girare alla perfezione.

Per questa ragione, il Campidoglio ha ufficialmente aperto le procedure per l’assegnazione di un nuovo appalto pluriennale destinato alla gestione, assistenza e manutenzione di tutte le apparecchiature tecnologiche dell’Aula Giulio Cesare.

L’amministrazione romana ha messo a bando uno stanziamento complessivo che supera i 213mila euro.

L’obiettivo è sottoscrivere un accordo quadro di durata triennale per blindare l’efficienza delle infrastrutture elettroniche utilizzate durante le sedute del Consiglio comunale, delle commissioni e dei principali eventi istituzionali legati al Gabinetto del sindaco.

Tecnici in Aula fino a notte fonda: tolleranza zero per le anomalie

Il bando introduce criteri stringenti per l’azienda che si aggiudicherà il servizio. Non si tratterà di una semplice manutenzione da remoto o a chiamata: il capitolato d’appalto prevede la presenza fisica e costante di personale specializzato all’interno del Palazzo Senatorio durante ogni singola riunione dell’Assemblea Capitolina.

I tecnici dovranno prendere posizione prima del suono della campanella d’inizio e rimanere a disposizione fino allo scioglimento formale della seduta, anche in caso di prolungamenti notturni.

Il loro compito sarà quello di monitorare i flussi, gestire la regia audio-video e intervenire in tempo reale per risolvere qualsiasi anomalia software o hardware che possa rallentare le votazioni elettroniche dei consiglieri, un servizio ormai nevralgico per garantire la trasparenza e la validità legale delle delibere.

Dai microfoni ai traduttori simultanei: la mappa degli interventi

La ditta vincitrice dovrà farsi carico della manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell’intero ecosistema tecnologico capitolino.

L’accordo copre la revisione dei sistemi di registrazione digitale delle immagini, la distribuzione dei segnali audio verso le sale stampa, la tenuta dei traduttori simultanei e la cura dei dispositivi di identificazione elettronica.

Una fetta importante dell’investimento sarà assorbita dal programma di ricambio programmato dei componenti ad alta usura: batterie dei terminali di voto, cablaggi, schermi e capsule microfoniche verranno periodicamente sostituiti per prevenire l’obsolescenza dei dispositivi.

Lo scudo per le emergenze elettorali

Il contratto prevede una durata di 36 mesi, con un’opzione di estensione per un ulteriore anno qualora i fondi non vengano interamente consumati.

Inoltre, il Campidoglio si è riservato la possibilità di richiedere prestazioni straordinarie per eventi fuori calendario.

In caso di consultazioni elettorali, spogli o referendum, l’azienda dovrà essere pronta a potenziare i servizi, allestendo impianti audio aggiuntivi, sale stampa provvisorie e garantendo il supporto operativo necessario a supportare gli uffici comunali.

Un investimento silenzioso ma vitale: nell’era della trasparenza digitale, l’efficienza della democrazia locale passa anche dalla stabilità di un algoritmo e dalla pulizia di un segnale video.

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