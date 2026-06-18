Campidoglio, Gualtieri nomina Cornetto Bourlot: sarà il consigliere gratuito per attrarre capitali e mecenati

Nuove energie e un filo diretto con il mondo dell’alta finanza e dell’imprenditoria per spingere la Capitale verso una nuova stagione di investimenti.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato la nomina di Giuseppe Cornetto Bourlot come proprio collaboratore strategico per le attività legate allo sviluppo economico, all’attrazione di capitali e alle iniziative di mecenatismo.

Una mossa con cui il Campidoglio punta a rafforzare la competitività internazionale della città e la sua capacità di dialogare con i grandi mercati.

La decisione, formalizzata secondo le prerogative del regolamento degli uffici capitolini, dota l’amministrazione di una figura con un solido background manageriale.

L’incarico sarà temporaneo — con una durata speculare a quella del mandato del sindaco Gualtieri — e verrà svolto da Cornetto Bourlot a titolo completamente gratuito, senza alcun costo per le casse comunali.

La missione: caccia ai fondi privati per cultura, sport e sociale

I compiti affidati al neo-consigliere delineano una vera e propria attività di diplomazia economica e fundraising istituzionale. Cornetto Bourlot avrà il mandato di tessere relazioni e costruire alleanze stabili con imprese, fondazioni bancarie, fondi di investimento e organizzazioni internazionali pronte a scommettere su Roma.

I fari dell’amministrazione sono puntati su tre asset specifici, ritenuti le leve più efficaci per fare break-even tra investimenti privati e ritorno sociale:

Patrimonio culturale: Attrazione di mecenati per restauri, valorizzazione di monumenti e partnership museali.

Sport e infrastrutture: Sostegno a progetti legati all’impiantistica e ai grandi eventi sportivi.

Inclusione sociale: Sviluppo di iniziative ad alto impatto per il tessuto cittadino.

L’obiettivo strategico è intercettare e moltiplicare i flussi finanziari privati in una fase cruciale per la Capitale, già epicentro di una massiccia mole di cantieri legati ai fondi del Pnrr, ai piani di rigenerazione urbana e alla vigilia dei grandi eventi internazionali.

Chi è il nuovo consigliere del sindaco

Sessantacinque anni, romano, Giuseppe Cornetto Bourlot è una figura trasversale che si muove da decenni all’incrocio tra economia, editoria e cultura.

Nel suo lungo curriculum professionale spiccano ruoli di primissimo piano nel mondo del giornalismo e dell’informazione primaria, dove ha ricoperto la carica di presidente dell’agenzia di stampa Askanews. Attualmente è alla guida di Lunedes Spa, la società finanziaria che nel 2019 ha rilevato il marchio Luxy, brand storico e di rilevanza internazionale nel settore delle sedute e del complemento d’arredo di design.

Una combinazione di competenze che il Campidoglio intende sfruttare per accorciare le distanze tra la burocrazia comunale e i board della finanza globale.

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