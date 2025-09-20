Campidoglio, un’aula per la pace: Roma alza la voce contro le guerre

Un appello che parte dal cuore della Capitale per arrivare al mondo intero. L’Aula Giulio Cesare in Campidoglio ha ospitato un incontro dedicato alla pace, organizzato in collaborazione con la Fondazione PerugiAssisi per la cultura della Pace.

Un momento di riflessione collettiva, in cui istituzioni, associazioni e cittadini si sono uniti attorno a un messaggio comune: Roma non resta indifferente di fronte ai conflitti che devastano il pianeta.

Il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio hanno preso la parola insieme a diversi rappresentanti istituzionali. Ma è stata la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, a lanciare un appello forte e diretto:

«Roma chiede alla comunità internazionale di costruire con urgenza una strada di dialogo e di pace, prima che sia troppo tardi. Non possiamo girarci dall’altra parte davanti agli orrori in atto a Gaza, davanti alla guerra in Ucraina che divampa nel cuore dell’Europa e davanti a tutti i conflitti che ancora affliggono il mondo. Dobbiamo avere il coraggio di mettere al centro la vita, i diritti umani, prima di ogni logica economica o di potere».

Celli ha ricordato le iniziative già avviate dall’Assemblea Capitolina: il bando Sementi, dedicato quest’anno alla cultura della pace e capace di coinvolgere decine di associazioni romane, e il progetto Facciamo Pace Tour, che nei prossimi mesi entrerà nelle scuole e nelle università della Capitale, portando con sé i principi della Carta di Assisi.

L’impegno, però, non resta chiuso dentro le mura istituzionali. Oggi, la presidente sarà al Colosseo per l’iniziativa internazionale Colors of Peace, che raccoglie 1.000 disegni sul tema della pace provenienti da 151 Paesi.

Accanto a questi, una speciale selezione di 200 opere realizzate dagli studenti romani, grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla Scuola.

«La pace è un impegno quotidiano, che chiama in causa ciascuno di noi, nessuno escluso – ha concluso Celli –. Solo insieme, istituzioni e nuove generazioni, possiamo far germogliare semi di speranza e di pace».

