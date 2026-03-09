“Campus Visivo” all’Università di Tor Vergata

Mercoledì 11 marzo 2026 alle 15:00 all’Università di Tor Vergata ci sarà la presentazione di “Campus Visivo”, un progetto della Fondazione OneSight EssillorLuxottica Italia in collaborazione con l’università.

Fino al 27 marzo gli studenti in condizioni disagiate potranno effettuare visite oculistiche gratuite e ricevere in dono occhiali da vista.

Alla presentazione ci saranno Rettore e Prorettore, Segretario della Fondazione e Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.