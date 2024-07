Canale (CR): Biblioteca Laurentina sia riaperta al più presto, e si tutelino fruitori e dipendenti

“Incredibile ma vero: nel Municipio IX i fruitori della biblioteca hanno ricevuto una newsletter dove si informava della chiusura della struttura dal 11 luglio fino a data da destinarsi a causa del mancato funzionamento dei condizionatori.

E’ surreale che non si riesca a risolvere, in tempi brevi e certi, una problematica così comune, preferendo chiudere sine die questo importantissimo spazio culturale ai cittadini del Municipio IX e, soprattutto, del quartiere Fonte-Ostiense. in tempi brevi e certi, una problematica così comune, preferendo chiudere sine die questo importantissimo spazio culturale ai cittadini del Municipio IX e, soprattutto, del quartiere Fonte-Ostiense.

Guasto che, peraltro, non consente ai dipendenti della biblioteca di lavorare in condizioni ottimali a fronte del caldo record che si sta registrando in questi giorni.

Invitiamo, dunque, la Presidente Di Salvo – che ha mantenuto le deleghe alla Cultura e al Personale – a risolvere al più presto la questione, al fine di restituire a stretto giro la fruibilità di questo importante presidio culturale alla cittadinanza”

Lo dichiara, in una nota, la capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi Carla Canale.

