Carcere di Rebibbia: Il consiglio comunale in visita durante il Giubileo

Durante il Giubileo, si svolgerà una sessione straordinaria del consiglio comunale all’interno della casa circondariale di Rebibbia, un’iniziativa che segna un passo significativo verso la sensibilizzazione e il miglioramento delle condizioni all’interno degli istituti penitenziari romani.

La notizia è stata condivisa dalla presidente dell’assemblea, Svetlana Celli, e dalla consigliera Cristina Michetelli, che hanno già avviato i lavori per realizzare questa importante promessa.

Il 26 settembre, si è tenuto il primo incontro con gli uffici comunali e la Garante dei detenuti di Roma, Valentina Calderone, un incontro cruciale che ha visto la partecipazione attiva di Celli e Michetelli.

“Abbiamo avviato i preparativi”, ha dichiarato Celli, sottolineando che “si tratta di un segnale forte e chiaro di attenzione verso una realtà che richiede massima sensibilità da parte delle istituzioni.”

Michetelli ha aggiunto: “Sarà un momento fondamentale per riflettere sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita all’interno delle prigioni e per creare un collegamento tra le istituzioni capitoline e questa parte di città.”

Questo incontro non solo rappresenta un’opportunità di dialogo, ma anche un passo verso l’inclusione e la responsabilità sociale.

Il prossimo passo prevede una conferenza dei capigruppo, dove si stabilirà la data esatta per la seduta. Una cosa è certa: si terrà durante il Giubileo, con la previsione che possa avvenire all’inizio del 2025.

Questo evento si preannuncia come un’importante occasione di confronto e riflessione sulle sfide e le opportunità legate al sistema carcerario romano.

