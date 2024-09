Caritas. Catarci: parole di Trinca confermano Roma in prima linea sul tema dei diritti e della cittadinanza

“Esprimiamo sincero apprezzamento per le parole del Direttore della Caritas Giustino Trincia che, nel sottolineare l’importanza di politiche inclusive e di giustizia sociale, conferma l’impegno della nostra città in materia di diritti civili e cittadinanza. Roma, infatti, è la prima città in Italia a sancire la residenza come un diritto fondamentale, un traguardo di enorme significato per garantire a tutti i cittadini il riconoscimento di uno status fondamentale per l’accesso a ulteriori diritti.

L’Amministrazione capitolina ha lavorato instancabilmente per garantire che nessuno venga privato del diritto di avere una residenza, requisito essenziale per accedere a servizi di base come la sanità e l’istruzione. Questo risultato è il frutto di una visione di città inclusiva, equa e pronta a rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, compresi i più vulnerabili.

Grazie alla Direttiva 1/22 del Sindaco Gualtieri e alle disposizioni operative, in deroga al disumano e cinico decreto Lupi del 2014, in un anno e mezzo hanno ottenuto l’iscrizione anagrafica circa 3.500 persone in disagio abitativo e meritevoli di tutela per le difficoltose condizioni socio-economiche: sono state messe, così, nelle condizioni di accedere a diritti fondamentali quali l’istruzione per i figli, il medico di base, l’allaccio delle utenze di acqua ed energia. Inoltre, grazie alla revisione radicale e alla semplificazione della regolamentazione, abbiamo reso possibile a chi è sprovvisto di dimora abituale di procedere autonomamente e direttamente alla richiesta di iscrizione all’indirizzo virtuale di via Modesta Valenti, presso l’ufficio anagrafico del Municipio territorialmente competente, senza il preventivo intervento del servizio sociale.

Roma Capitale continuerà a promuovere politiche che mettono al centro la persona e i suoi diritti, con un occhio di riguardo per il rispetto e la dignità di ogni individuo, in linea con i valori di solidarietà e giustizia sociale che da sempre caratterizzano la città”.

Lo dichiara in una nota Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la città dei 15 minuti di Roma Capitale.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙