Carlo e Camilla in Vaticano, incontreranno Papa Leone a ottobre

Roma si prepara ad accogliere due figure simbolo della monarchia britannica: re Carlo III e la regina Camilla. Il mese prossimo, infatti, i sovrani faranno tappa in Vaticano per una visita di Stato destinata a rimanere nella storia: il loro primo incontro ufficiale con papa Leone XIV.

Il viaggio avrà il sapore del ritorno. Solo lo scorso aprile Carlo e Camilla avevano fatto visita a Roma, incontrando papa Francesco pochi giorni prima della sua morte. Un momento che già allora sembrava segnare un passaggio di testimone, preludio al nuovo corso guidato da Leone XIV.

Sebbene le due figure non si siano ancora strette la mano, un gesto ha già creato un ponte simbolico tra la Santa Sede e Buckingham Palace. All’inizio di settembre, papa Leone ha inviato un omaggio alla memoria della duchessa Katharine di Kent, scomparsa all’età di 92 anni.

Un tributo che non è passato inosservato: il suo funerale, celebrato il 16 settembre dal cardinale Vincent Nichols, è stato il primo rito cattolico di un membro della famiglia reale britannica nella storia moderna.

Durante la cerimonia, il messaggio del pontefice è stato letto dal nunzio apostolico in Gran Bretagna, l’arcivescovo Miguel Maury Buendia. Parole semplici e solenni allo stesso tempo: “Sono addolorato nell’apprendere della morte di Sua Altezza Reale la duchessa di Kent e invio le mie più sentite condoglianze, insieme all’assicurazione della mia vicinanza nella preghiera, a Sua Maestà, ai membri della famiglia reale e in particolare a suo marito, il duca di Kent, e ai loro figli e nipoti in questo momento di dolore”.

La visita di ottobre, quindi, non sarà soltanto un appuntamento istituzionale: sarà il suggello di un legame che si intreccia tra storia, fede e diplomazia. Roma, ancora una volta, diventerà teatro di un incontro capace di unire due mondi diversi ma non così lontani.

