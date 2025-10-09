Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno: la città rende omaggio al suo “cronista dell’anima romana”

Roma si prepara a festeggiare uno dei suoi figli più amati. Carlo Verdone sarà sindaco per un giorno, in occasione del suo 75° compleanno, che cadrà il 17 novembre 2025.

Una decisione simbolica ma dal forte valore affettivo, pensata per rendere omaggio al regista e attore che, più di chiunque altro, ha saputo raccontare la città con ironia, malinconia e verità.

Il Campidoglio gli consegnerà la fascia tricolore e le chiavi della città in una cerimonia pubblica, in quello che si preannuncia come un abbraccio collettivo tra Roma e uno dei suoi interpreti più autentici.

Verdone, nel corso di una carriera lunga oltre quarant’anni, ha trasformato la quotidianità romana in cinema d’autore: dai personaggi indimenticabili di Un sacco bello e Bianco, rosso e Verdone fino ai ritratti più maturi di Benedetta follia.

Nelle sue pellicole, Roma non è solo uno sfondo, ma una protagonista viva — rumorosa, contraddittoria, piena di difetti e umanità.

Il gesto richiama un precedente illustre: negli anni Novanta anche Alberto Sordi fu nominato “sindaco per un giorno”.

Due artisti diversi, uniti da quella stessa romanità schietta, ironica e malinconica che ha fatto ridere e riflettere generazioni di spettatori.

La giornata avrà anche un valore culturale più ampio. Nello stesso spirito di riscoperta della città e del suo patrimonio cinematografico, è stato annunciato il restauro e la riapertura del Cinema Rialto entro il 2027, affidato alla Fondazione “Cinema per Roma”.

Il 17 novembre 2025 Roma non celebrerà solo il compleanno di un regista, ma il legame profondo tra la città e chi, con la macchina da presa, ha saputo raccontarne l’anima.

Per un giorno, Verdone sarà il simbolo di una Capitale che sa prendersi in giro, ma anche ritrovarsi nei suoi stessi racconti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.