Carlo Verdone sindaco per un giorno: fascia tricolore, periferie e la Lupa Capitolina. Tutto il programma

Roma celebra i 75 anni di Carlo Verdone con un omaggio unico: l’attore e regista, simbolo della romanità, oggi indossa la fascia tricolore e diventa “sindaco per un giorno”.

Non avrà poteri reali, ma guiderà la Giunta capitolina, presiederà una seduta straordinaria dell’Assemblea e incontrerà i cittadini, accompagnato dal sindaco Roberto Gualtieri.

Al termine, riceverà la Lupa Capitolina, la massima onorificenza della città.

Una giornata istituzionale tra Campidoglio e periferie

La cerimonia prende il via alle 10.30 a Palazzo Senatorio, dove Verdone viene accolto da Gualtieri e partecipa alla riunione della Giunta nella Sala delle Bandiere. Poi il programma si sposta nelle periferie, tema caro all’attore:

Villa Gordiani (11.45): inaugurazione di un’area ludica per bambini in via Olevano Romano, proprio dove lo scorso luglio era esploso un distributore GPL.

Scuola Romolo Balzani: sopralluogo ai cantieri per la ricostruzione dell’edificio danneggiato dall’esplosione.

Pranzo alla Storta (13.30): incontro conviviale con gli anziani del Centro Sociale Cassia.

Tragliatella (15.00): visita ai lavori sulla rete fognaria di via Pettenasco e confronto con i residenti in via Zubiena.

Alle 16.45 Verdone torna al Campidoglio per presiedere una seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina, dove terrà un intervento da “primo cittadino”.

Il simbolo della città

La giornata si chiude con la restituzione della fascia tricolore a Gualtieri e la consegna della Lupa Capitolina a Verdone.

Un riconoscimento che suggella il legame indissolubile tra l’attore e Roma, città che ha raccontato nei suoi film con ironia, malinconia e amore.

Un “Carlo Verdone Day” che non è solo celebrazione, ma anche occasione per riportare l’attenzione sulle periferie e sul bisogno di cura dei quartieri più fragili della Capitale.

