Carmine Buccilli e Lucia Mitidieri vincono la Maratonina dei Tre Comuni 2025

Quest’anno Castel Sant’Elia (VT) è stato il comune punto di partenza ed arrivo della 45ª edizione della tradizionale gara itinerante dei Tre Comuni, evento organizzato dall’’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Nepi, con il patrocinio dei Comuni di Nepi, Civita Castellana e Castel S. Elia, sotto l’egida della FIDAL.

La Maratonina dei Tre Comuni, gara regionale di corsa su strada si è disputata il 26 gennaio 2025 sulla distanza di km 22,400.

La mattina non troppo fredda ma con vento e leggera pioggerellina non ha scoraggiato affatto i numerosi atleti pronti alla partenza per questa bellissima avventura in un percorso con numerosi saliscendi ben diversa da tante altre corse podistiche per la maggior parte pianeggianti.

Il segnale di partenza è stato dato dal Sindaco di Castel Sant’Elia l’Arichitetto Vincenzo Girolami alle 9.45 da Castel Sant’Elia. Da qui gli atleti si sono mossi in direzione del Comune di Nepi, che dista 2 km con il percorso in lieve salita. Dopo aver attraversato Nepi gli atleti si sono diretti verso Civita Castellana, che hanno raggiunto dopo una lunga discesa e i 4 km di saliscendi, verso il primo ristoro.

Il secondo ristoro i concorrenti lo hanno trovato al punto giusto per recuperare un po’ di energie al’11 km, anche perché da qui è iniziata la temuta salita di Millecori, 2 km di strada con la pendenza media del 8% e con solo il tratto finale è risultato più dolce

Al passaggio dei 17 km lo speaker della manifestazione sportiva Roberto De Benedittis ha annunciato alle tante persone presenti nei pressi dell’arrivo che in testa alla gara c’era Carmine Buccilli seguito da Pasquale Rutigliano e da Domenico Liberatore. I tre atleti sono poi arrivati al traguardo nel medesimo ordine.

Cosi è avvenuto anche per le donne, al passaggio del 17 km dove è passata per prima, la Mitidieri seguita da la Bergstrom e L’epee.

Le premiazioni si svolte sul posto a fine gara alla presenza dei tre sindaci dei Comuni dei Tre Comuni.

Ordine d’arrivo uomini: 1) Carmine Buccilli “Lazio Atleti Leggera” con il tempo di 1:16:02 , 2) Pasquale Rutigliano “Atletica Pro Canosa” con il tempo di 1:19:25, 3) Domenico Liberatore “Podistica Solidarietà” con il tempo di 1:20:41.

Fra le donne, prima Lucia Mitidieri “Piano Ma Arriviamo” con il tempo di 1:26:00, seconda Hanna Vega Cecilia Berstrom con il tempo di 1:26:54, terza Aimee Sarah L’Epee “Atletica Roata Chiusani” con il tempo di 1:2718.

Da segnalare l’atleta Paola Salvatori dell“U.S. Roma 83” che da anni s’impone sui podi delle gare del panorama romano e non solo nella sua categoria.

