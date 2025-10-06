Carmine Buccilli e Lucia Mitidieri vincono la Mezza Maratona dei Castelli Romani

Il brutto tempo con pioggia vento e freddo non ha scoraggiato i 700 partecipanti alla Mezza Maratona dei Castelli (fra la 10 e la 21 km) ad affrontare un percorso durissimo portando i concorrenti dai 350 metri dall’altezza del mare di Nemi ai 750, attraversando i Comuni di Genzano di Roma, Ariccia, Albano Laziale, Castel Gandolfo e Rocca di Papa, tutti comuni protagonisti del titolo di Città del vino 2025.

Prima della Partenza il benvenuto dal palco da parte di Alberto Bertucci sindaco di Nemi, affiancato dall’Assessore allo sport di Genzano di Roma Gianluca Ercoli, e i rappresentanti della BCC Colli Albani, della manifestazione, Vincenzo Francavilla presidente dell’Associazione organizzatrice “ Amci del Parco dei Castelli Romani “ e poi Luca Dante, Stefano Di Tullo, Carlo Massa ed altri

Importante la presenza del Parroco di Nemi e del prof. Marcello Nicola Marrocco presidente dell’Associazione Aniene 80 Ciao Sport Valore Universale che ha portato con sé la campana di bronzo dedicata a Giovanni Paolo II, per l’occasione i suoi rintocchi invece del solito colpo di pistola hanno dato il via alla partenza della gara

Una organizzazione perfetta quella della Mezza Maratona dei Castelli Romani e in modo particolare per la sicurezza degli atleti lungo il percorso grazie alla collaborazione: la Protezione Civile di Nemi, e dei comandanti della Polizia Locale coordinati dal comandante Gabriele Di Bella. e dai tanti volontari.

Madrina della manifestazione sportiva Franca Fiacconi, grande e forte atleta vincitrice nel 1998 delle Maratona di Roma e di New York. La nostra Campionessa ha fatto da cornice all’evento. La Dott.ssa di Scienze Motorie Franca Fiacconi non ha lasciato il mondo della sport, oggi si dedica all’obbiettivo della salute e alla crescita delle nuove generazioni che entrano a far parte nel mondo delle discipline Sportive.

Importate ed interessante il ruolo dello speaker a questo evento, per la preparazione, la conoscenza del posto e delle Autorità.

Arrivi della 10 km uomini: 1° Damiano Marocchini, 2° Emanuele Battaglia, 3° Cristian Margiotta.

Donne: 1ª Daniele Villa, 2ª Carla Simeoni, 3ª Claudia Placidi.

Classifica 21 km uomini; al primo posto si è classificato Carmine Buccilli SS Lazio Atletica Leggera con il tempo di 1:15:22, seguito per il secondo e terzo posto rispettivamente da Matteo Noro 1:22:02 e da Giulio Conforti, entrambi dell’Associazione Piano ma Arriviamo.

Classifica 21 km donne: Vince Lucia Mitidieri della Piano ma Arriviamo con il tempo di 1:28:46, seguita dalla fortissima atleta Paola Salvatori della Roma 83 che ha conclusa la gara i 1.29:09, al terzo posto si è classificata Beatrice Ondoli Bancari Romani tempo 1:33:46.

Le premiazioni si sono svolte sul posto a fine gara alla presenza delle Autorità Autorità sportive e dagli Amministratori dei Comuni coinvolti all’evento.

