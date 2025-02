Carnevale nei Municipi, come cambia la viabilità

Cambi di viabilità e modifiche al trasporto pubblico locale in diversi municipi per manifestazioni carnevalesche. Come come cambiamo la mobilità e i trasporti.

MUNICIPIO I – Domenica 2 marzo manifestazione “In occasione della festa dell’Indipendenza Domenicana e del Carnevale” in piazza dell’Esquilino – Fori Imperiali dalle 13 alle 18. Prevista una sfilata che partendo da piazza dell’Esquilino raggiungerà via dei Fori Imperiali (prima di via di San Pietro in Carcere), percorrendo via Cavour e largo Corrado Ricci. Temporanee modifiche per le linee bus 16, 70, 71, 75, 117, 360 , 590, 649, 714, C3.

All’iniziativa è prevista la partecipazione di 500 persone.

Martedì 4 marzo dalle 16,30 manifestazione di carnevale all’Esquilino. Previsto un corteo da via Santa Croce in Gerusalemme, angolo via Statilia, a via Guglielmo Pepe. Circa 200 persone sfileranno lungo via Conte Verde, piazza Vittorio Emanuele II e via La Marmora.

Fino alle 19, possibili rallentamenti per la viabilità della zona e possibili deviazioni per le linee 5, 14, 71, 105 e 649.

MUNICIPIO IV – A Casal Bertone, domenica, dalle 15:30, una sfilata carnevalesca dalla chiesa di Santa Maria Consolatrice percorrerà le strade del quartiere: via Antonio Baldissera, via Baldassarre Orero, via Asinari di San Marzano, via di Casal Bertone, via Carlo Mezzacapo, piazza Vittorio da Bormida, via Alberto Trionfi, via Pollio, largo Tommaso de Cristoforis, via Giovanni Pittaluga, via Domenico Cucchiari, via Cesare Ricotti, (con l’attraversamento di via di Casal Bertone). Saranno possibili rallentamenti per la linea di bus 545 e per il traffico privato.



MUNICIPIO V – Sfilata di Carnevale dalle 16:30 alle 18 di giovedì 27 febbraio. Da via Pietro Romualdo Pirotta, la sfilata di maschere raggiungerà via Molfetta, percorrendo via delle Abelie e viale Togliatti. Al passaggio del manifestazione è prevista l’eventuale modifica della viabilità. Possibili rallentamenti lungo viale Togliatti. All’evento è prevista la partecipazione di 500 persone.

MUNICIPIO VIII – Martedì 4 marzo tra le 9:30 e le 11:30, sfilata di Carnevale delle scuole del Municipio VIII. Partenza e arrivo saranno in largo Leonardo da Vinci. Tra le strade interessate, via Giustiniano Imperatore, via Chiabrera e via Silvio D’Amico. per il trasporto pubblico possibili temporanee deviazioni per le linee di bus 128, 669, 670, 715, 766 e 769.

MUNICIPIO XI – Giovedì, tra le 16:30 e le 19:30, sfilata di Carnevale in zona Marconi. Prevista la partecipazione di 2.500 persone. Sfileranno dalla parrocchia dei Santi Aquila e Priscilla, in via Pietro Blaserna, al Parco Tevere Marconi, percorrendo via Marcolongo, via Fermi e il lungotevere di Pietra Papa. Possibili temporanee chiusure.

MUNICIPIO XV – Per la manifestazione carnevalesca a Isola Farnese, domenica 2 marzo cambio di percorso per la linea bus 032. Tra le 14 e le 22 sarà temporaneamente soppressa la fermata su piazza della Colonnetta.

