Carta d’identità elettronica: open day Sabato 16 e Domenica 17 Marzo 2024

Il weekend è alle porte e ritornano gli appuntamenti con gli open day per il rilascio della carta d’identità elettronica. Sabato 16 e Domenica 17 Marzo 2024 i cittadini potranno fare richiesta per il documento recandosi presso gli sportelli anagrafici dei municipi XI, XIII e XV e negli ex PIT.

Per il rilascio del documento sarà obbligatorio prenotarsi nella giornata di Venerdì 15 Marzo 2024 presso il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Il giorno della prenotazione sarà necessario recarsi presso l’ufficio muniti del ticket, del vecchio documento, di una fototessera e di una carta per il pagamento.

Di seguito date e orari dei municipi coinvolti nell’open day del weekend:

Municipio XI: le sedi di Via Mazzacurati 69 e di via Portuense 579 saranno aperte dalle ore 08:00 alle 16:00;

le sedi di Via Mazzacurati 69 e di via Portuense 579 saranno aperte dalle ore 08:00 alle 16:00; Municipio XIII: la sede di via Aurelia 470 sarà aperta dalle 08:30 alle 13:30;

la sede di via Aurelia 470 sarà aperta dalle 08:30 alle 13:30; Municipio XV: la sede di via Enrico Bassano 10 sarà aperta dalle ore 08:30 alle 16:00;

la sede di via Enrico Bassano 10 sarà aperta dalle ore 08:30 alle 16:00; Pit: le sedi di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e la nuova sede di Via Petroselli, 52 saranno aperte sabato dalle ore 08:30 alle ore 16:30 e domenica dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati