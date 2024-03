Carta d’identità elettronica, open day Sabato 9 e Domenica 10 marzo 2024

Torna il nuovo appuntamento con gli open day per la carta d’identità elettronica, nella giornata di Sabato 9 e Domenica 10 Marzo 2024, con i cittadini che potranno fare richiesta per il documento recandosi presso gli sportelli anagrafici dei municipi II, VIII, IX, XII, XIV e XV e negli ex PIT.

Per il rilascio del documento sarà obbligatorio prenotarsi nella giornata di Venerdì 8 Marzo 2024 presso il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Il giorno della prenotazione sarà necessario recarsi presso l’ufficio muniti del ticket, del vecchio documento, di una fototessera e di una carta per il pagamento.

Di seguito date e orari dei municipi coinvolti nell’open day del weekend:

Municipio II: la sede di Via Dire Daua, 11 sarà aperta dalle ore 08:30 alle 13:00;

la sede di Via Dire Daua, 11 sarà aperta dalle ore 08:30 alle 13:00; Municipio VIII: la sede di Via Benedetto Croce, 50 sarà aperta dalle ore 08:30 alle 15:30;

la sede di Via Benedetto Croce, 50 sarà aperta dalle ore 08:30 alle 15:30; Municipio IX: la sede di Viale Ignazio Silone, Primo Ponte sarà aperta dalle ore 08:30 alle 16:30;

la sede di Viale Ignazio Silone, Primo Ponte sarà aperta dalle ore 08:30 alle 16:30; Municipio XII: la sede di Via Fabiola, 14 sarà aperta dalle ore 09:00 alle 13:00;

la sede di Via Fabiola, 14 sarà aperta dalle ore 09:00 alle 13:00; Municipio XIV: la sede di Piazza S. Maria della Pietà, 5 sarà aperta dalle ore 09:00 alle 14:00;

la sede di Piazza S. Maria della Pietà, 5 sarà aperta dalle ore 09:00 alle 14:00; Municipio XV: la sede di Via Flaminia, 872 sarà aperta dalle ore 08:30 alle 15:00;

la sede di Via Flaminia, 872 sarà aperta dalle ore 08:30 alle 15:00; PIT: le sedi di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e la nuova sede di Via Petroselli, 52 saranno aperte sabato dalle ore 08:30 alle ore 16:30 e domenica dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati