Casa. Approvato emendamento a legge bilancio per tutelare inquilini dei piani di zona

“Una buona notizie per chi è vittima nei piani di zona delle truffe ad opera delle cooperative o imprese costruttrici che falliscono, facendo rischiare il pignoramento delle case da parte delle banche: grazie anche all’impegno dell’assessore alle Politiche Abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani che ha operato di concerto con alcuni parlamentari è stato approvato un emendamento alla legge di bilancio, presentato da Stefano Fassina, con cui vengono tutelati gli inquilini. L’emendamento è frutto di un lavoro condiviso con la Regione Lazio, con l’obiettivo di ritenere nulle le “procedure esecutive riguardanti gli immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata, che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche”.

Lo dichiara in una nota la Consigliera del Lazio Marta Bonafoni, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti e componente della Commissione speciale sui piani di zona.

“Esprimiamo – prosegue Bonafoni – un plauso per questo risultato grazie al quale la Regione Lazio è pronta a fare la propria parte, intervenendo per rilevare la nullità di tali procedure. Dunque chi ha fatto sacrifici per comprare una casa o è in affitto non rischierà di vedersela tolta per inottemperanze altrui. Questo è solo uno degli ultimi provvedimenti con i quali la Regione Lazio sostiene il diritto all’abitare”.