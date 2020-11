Casa, Bonafoni (Lista Zingaretti): “Inadempienza Comune su Bonus affitti lascia sgomenti”

“L’audizione odierna, presieduta dall’assessore alle Politiche abitative e all’Urbanistica alla Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, espletatasi questa mattina in X Commissione del Consiglio regionale del Lazio, per fare un punto sul “Contributo affitti” a Roma, riporta uno scenario noto da mesi che lascia, a riassumerlo, ormai sgomenti e senza parole.

Negli otto mesi trascorsi – nel pieno di una pandemia sanitaria, economica e sociale – come Regione Lazio abbiamo stanziato un importo pari a quasi a 72 milioni di euro per aiutare le moltissime famiglie in difficoltà: un impegno importante di spesa e di risorse, che ci ha visto tra i primi ad attivarsi in così breve tempo.

Il passo successivo, doveva vedere i Comuni del nostro territorio Roma Capitale in testa impegnarsi nell’immediato, per fare in modo che lungaggini e processi burocratici non andassero a gravare ancora di più sulle spalle delle cittadine e dei cittadini, già fortemente colpiti e duramente messi alla prova.

Evidentemente, anche a fronte di una richiesta del genere – più volte sollecitata – adoperarsi per il bene comune e per sostenere i bisogni della collettività è chiedere troppo ad un’amministrazione che sembra governare una città diversa da quella che noi tutte e tutti viviamo e vediamo.

Roma presenta criticità ben più ampie di altri Comuni e la mancata tempestività e adeguatezza degli interventi del Campidoglio, non sembrano voler risollevare la città da questa situazione. La necessità di una risposta concreta e al più breve è ormai inevitabile: la si deve a tutte le romane e i romani, che da troppo tempo attendono”.

Così in una nota la Consigliera del Lazio Marta Bonafoni, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti.