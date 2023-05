Casa Pasolini, Assemblea capitolina approva all’unanimità l’acquisizione

Entra a far parte del patrimonio indisponibile di Roma Capitale la casa di via Giovanni Tagliere 3, a Casal de Pazzi, dove Pasolini ha vissuto all’inizio degli anni ’50 e dove ha scritto i primi capitoli del romanzo “Ragazzi di vita”.

Un anno fa la casa era stata acquistata all’asta dal produttore televisivo e cinematografico Pietro Valsecchi che ha annunciato l’intenzione di donarla a Roma Capitale proprio in concomitanza con il centenario della nascita dell’intellettuale. Oggi, con l’approvazione all’unanimità da parte dell’Assemblea capitolina della proposta di acquisizione, si è concluso l’iter amministrativo che permetterà di valorizzare la casa di Pasolini facendone un centro culturale.

“L’appartamento – ha spiegato l’assessore alla Cultura, Miguel Gotor – è uno spazio culturale idoneo ad approfondire la vita e l’opera della figura di Pier Paolo Pasolini”.

Già in programma un’iniziativa di lancio con una borsa di studio per giovani artisti in residenza e una rappresentazione di teatro d’appartamento.