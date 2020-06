Casa: Regione inaugura cantiere Ater

“Questa mattina abbiamo inaugurato i cantieri per la riqualificazione e il completamento del complesso Ater in via Ferruccio Ulivi a Tor Vergata con un investimento regionale di oltre 10 milioni di euro. Dopo aver concluso i lavori di manutenzione sui due edifici B3 e F, con il rifacimento delle coperture, delle facciate, dei terrazzi, dei piani pilotis e degli spazi comuni esterni, ora il cantiere si sposta nella palazzina B2, dove verrà realizzata la stessa tipologia di interventi. A completare il progetto di rigenerazione del complesso Ater di Tor Vergata, l’avvio dei lavori sullo scheletro dell’edificio E, abbandonato da venti anni, che sarà ultimato con 42 nuovi alloggi, di cui due al piano terra riservati a persone con disabilità”.

È quanto dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, assessore regionale alle Politiche abitative.

“L’Amministrazione regionale prosegue il programma di riqualificazione delle periferie e di ampliamento dell’edilizia residenziale pubblica nella città di Roma. Noi investiamo 70 milioni di euro per realizzare oltre 700 appartamenti nei prossimi due anni, garantendo la sostenibilità ambientale e l’efficientamento energetico”.