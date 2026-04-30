Casal Monastero, via al cantiere per il nuovo centro civico: un polo da 350 mq per il quartiere

Il quartiere di Casal Monastero, nel quadrante nord-est della Capitale (Municipio IV), si appresta finalmente a cambiare volto. È stato ufficialmente consegnato questa mattina il cantiere per la costruzione del nuovo centro civico, un’opera attesa dai residenti e sbloccata grazie alla sinergia tra il Dipartimento Urbanistica e l’amministrazione municipale.

L’intervento, che rientra tra le opere secondarie del Piano di Zona D1, rappresenta un investimento significativo per il territorio, con oltre 720mila euro finanziati interamente dagli oneri concessori. A curare l’esecuzione dei lavori sarà il Consorzio Sant’Alessandro.

Il progetto: cultura, servizi e socialità

La nuova struttura sorgerà nel cuore del quartiere, tra via Noventum e viale Eretum, sviluppandosi su una superficie coperta di circa 350 metri quadrati. Il centro è stato concepito come un hub polifunzionale capace di offrire diversi servizi alla comunità locale:

Spazi culturali: una biblioteca completa di sala lettura e una sala informatica.

Servizi al cittadino: un piccolo consultorio e una sala polifunzionale per eventi e incontri.

Area ristoro: uno spazio dedicato alla pausa e alla convivialità.

Un parco urbano di 6mila mq

L’operazione non si limita all’edificio, ma punta a riqualificare l’intero tessuto urbano circostante. È prevista infatti la sistemazione di circa 6.000 metri quadrati di aree esterne, con un progetto che include:

Il rifacimento integrale delle pavimentazioni e la cura delle aree verdi.

La creazione di un’area dedicata allo sgambamento dei cani.

La realizzazione di un campo da bocce per favorire l’aggregazione degli abitanti.

Tabella di marcia

Il via libera ufficiale ai lavori è previsto per i prossimi giorni. Secondo il cronoprogramma stabilito, il quartiere potrà inaugurare il suo nuovo polo sociale entro i primi mesi del 2027.

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