Casal Monastero, via al cantiere per il nuovo centro civico: un polo da 350 mq per il quartiere
Secondo il cronoprogramma stabilito, il quartiere potrà inaugurare il suo nuovo polo sociale entro i primi mesi del 2027
Il quartiere di Casal Monastero, nel quadrante nord-est della Capitale (Municipio IV), si appresta finalmente a cambiare volto. È stato ufficialmente consegnato questa mattina il cantiere per la costruzione del nuovo centro civico, un’opera attesa dai residenti e sbloccata grazie alla sinergia tra il Dipartimento Urbanistica e l’amministrazione municipale.
L’intervento, che rientra tra le opere secondarie del Piano di Zona D1, rappresenta un investimento significativo per il territorio, con oltre 720mila euro finanziati interamente dagli oneri concessori. A curare l’esecuzione dei lavori sarà il Consorzio Sant’Alessandro.
Il progetto: cultura, servizi e socialità
La nuova struttura sorgerà nel cuore del quartiere, tra via Noventum e viale Eretum, sviluppandosi su una superficie coperta di circa 350 metri quadrati. Il centro è stato concepito come un hub polifunzionale capace di offrire diversi servizi alla comunità locale:
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Spazi culturali: una biblioteca completa di sala lettura e una sala informatica.
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Servizi al cittadino: un piccolo consultorio e una sala polifunzionale per eventi e incontri.
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Area ristoro: uno spazio dedicato alla pausa e alla convivialità.
Un parco urbano di 6mila mq
L’operazione non si limita all’edificio, ma punta a riqualificare l’intero tessuto urbano circostante. È prevista infatti la sistemazione di circa 6.000 metri quadrati di aree esterne, con un progetto che include:
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Il rifacimento integrale delle pavimentazioni e la cura delle aree verdi.
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La creazione di un’area dedicata allo sgambamento dei cani.
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La realizzazione di un campo da bocce per favorire l’aggregazione degli abitanti.
Tabella di marcia
Il via libera ufficiale ai lavori è previsto per i prossimi giorni. Secondo il cronoprogramma stabilito, il quartiere potrà inaugurare il suo nuovo polo sociale entro i primi mesi del 2027.
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