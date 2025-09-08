Casal Selce in piazza contro il biodigestore: cittadini pronti a un nuovo corteo

Nella giornata di Sabato 13 settembre,dalle ore 17:00, via di Casal Selce sarà teatro di una nuova mobilitazione cittadina.

I residenti del quartiere torneranno in strada per protestare contro l’avvio dei lavori per il maxi biodigestore nell’area nord-ovest di Roma, un impianto che continua a suscitare preoccupazioni per la salute e l’ambiente.

“L’Ama ha iniziato le operazioni preliminari senza attendere la sentenza del Consiglio di Stato sui ricorsi presentati. È un atteggiamento irrispettoso nei confronti della magistratura e di noi residenti, preoccupati anche per le polveri sollevate dai lavori in corso”, spiega Stefania Corna, del Comitato di Casal Selce.

Il corteo partirà da via di Casal Selce, angolo via Salvatore Cognetti de Martiis, per raggiungere piazza Don Gustavo Cece, luogo simbolo della protesta, già teatro di una precedente manifestazione alla presenza dell’amministrazione locale.

“Non vogliamo diventare la periferia della mondezza”, recita il comunicato del Comitato Difendiamo Casal Selce, che invita cittadini e famiglie a partecipare per ribadire un no deciso al maxi impianto.

L’iniziativa segue la recente protesta degli ombrelloni, confermando la determinazione del quartiere nel difendere il proprio territorio.

