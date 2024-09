Casale Rosso. Grandi pulizie di cittadini al parcheggio tra i civici 30 e 40 via Angeli  

Dopo un anno dal grande appuntamento di pulizia di Casale Rosso il parcheggio, tra i civici 30 e 40 di via Angeli, abbandonato dalle istituzioni è stato quindi nuovamente pulito dai cittadini.

Sono state raccolti circa 20 sacchi di spazzatura.

Il comune, tramite l’Ama, ha provveduto alle pulizie di altre parti del quartiere ma non nella zona prima indicata. Gli operatori Ama interpellati dai cittadini hanno detto che non avevano potuto pulire questa zona perché non sono stati apposti dalla polizia municipale i cartelli per evitare che le macchine vi parcheggiassero.

La pulizia fatta dai cittadini è una denuncia di un servizio non prestato dal Comune tramite l’Ama.

