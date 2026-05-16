Case Enasarco, Rocca frena Gualtieri: “No a esperimenti sociali dall’alto, il Comune ritiri l’atto”

Si accende lo scontro politico e sociale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Capitale. Al centro della contesa c’è il piano del Campidoglio per l’acquisizione di oltre mille appartamenti ex Enasarco da destinare all’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

Una mossa che ha incassato il netto “no” dei residenti e su cui oggi è intervenuto direttamente il governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca, schierandosi apertamente al fianco dei cittadini e lanciando un chiaro avvertimento al sindaco Roberto Gualtieri.

Il presidente della Pisana ha ricevuto una delegazione del “Comitato 19 dicembre”, la sigla nata per dare voce a oltre 5.000 romani che vivono nei complessi Enasarco.

Sul tavolo dei colloqui, l’acquisto – già avviato – di 1.040 alloggi da parte del Comune di Roma, una decisione che sta sollevando un’ondata di forte preoccupazione tra le famiglie dei quartieri coinvolti.

La rivolta dei condomini misti e la dote di 2.000 firme

La preoccupazione dei residenti non è solo teorica, ma si è già tradotta in una mobilitazione di massa. Il comitato ha infatti consegnato una petizione con oltre duemila firme per chiedere al Campidoglio un passo indietro immediato e il ritiro della manifestazione d’interesse all’acquisto.

A spaventare i firmatari sono le ricadute economiche e sociali della nascita dei cosiddetti “condomini misti”. I residenti temono una drastica svalutazione del valore degli immobili e, soprattutto, mettono in guardia sui pesanti costi di manutenzione ordinaria e straordinaria che caratterizzano queste strutture: spese fisse elevate che rischiano di mandare in crisi i bilanci familiari. La linea del comitato, sposata da Rocca, è netta: rifiutare “esperimenti sociali imposti dall’alto” sulla pelle dei quartieri.

L’affondo di Rocca: “Gualtieri incontri subito le famiglie”

Il Governatore del Lazio ha voluto blindare la protesta, assicurando il pieno appoggio dell’amministrazione regionale alla battaglia dei residenti:

«Comprendo perfettamente l’angoscia di questi cittadini e ho voluto ribadire loro la mia vicinanza e quella di tutta la Regione», ha dichiarato Rocca a margine dell’incontro.

La palla passa ora al Campidoglio. Il presidente della Regione ha annunciato che si farà promotore di un pressing istituzionale sul primo cittadino per aprire un tavolo di trattativa immediato:

«Chiederò formalmente al sindaco Gualtieri di ricevere i rappresentanti del comitato in tempi rapidissimi. È fondamentale che possano presentare le loro legittime richieste direttamente al Comune, nella speranza che si metta finalmente la parola fine a una vicenda che sta togliendo la serenità a troppe famiglie romane». La sfida sulla casa, a Roma, si sposta sul terreno del dialogo istituzionale.

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