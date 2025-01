Case popolari, il Comune di Roma cerca 120 alloggi in affitto a Pomezia

Sono più di 100 i contratti di locazione scaduti che il Comune di Roma ha con soggetti privati nel Comune di Pomezia, per i quali quindi si trova a pagare un’indennità di occupazione.

Il motivo è legato al fatto che, in questi casi, non è possibile un rinnovo automatico come sarebbe possibile tra soggetti privati, ma è necessario ricorrere ad una nuova procedura di evidenza pubblica.

Per ovviare a tale problema, il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative del Comune di Roma ha emanato il 23 dicembre 2024 un avviso pubblico specifico.

Scopo del bando è la ricerca di alloggi, con specifiche caratteristiche (A2, A3 o A4 quindi civili, economiche o popolari, che siano interi fabbricati cielo/terra o unità singole, libere o in indennità di occupazione a favore di Roma Capitale) destinati all’edilizia residenziale pubblica.

Criterio inderogabile per la partecipazione alla manifestazione d’interesse è che gli immobili offerti si trovino nello stesso comune dove attualmente risultano scaduti i canoni di locazione del comune di Roma, ossia il territorio del comune di Pomezia.

In base a quanto riportato nell’avviso, “l’amministrazione ha come obiettivo strategico primario l’investimento mirato a incrementare il patrimonio dedicato all’edilizia popolare, per rispondere alle esigenze della comunità in termini di sostenibilità e inclusività“.

Inoltre, in riferimento al fatto che oggi il comune si trova a pagare molti alloggi sotto forma di indennità di occupazione a causa di contratti di affitto scaduti e non rinnovati, il comune aggiunge che “la patrimonializzazione si inserisce nel quadro più ampio delle misure di razionalizzazione delle risorse finanziarie e di una gestione efficiente di bilancio“,

In questa normale procedura amministrativa si è andata inoltre ad inserire una falsa notizia rimbalzata on line – e sulla quale ha espresso la sua preoccupazione anche Veronica Felici, sindaca di centrodestra di Pomezia – secondo cui le case cercate dal Comune di Roma sarebbero state destinate alle famiglie Rom del campo di Castel Romano – per il quale si stanno attivando le procedure di chiusura – alimentando tra i cittadini un clima di disinformazione a catena, che ha costretto l’assessore Zevi a dover intervenire direttamente:

“La notizia è falsa e priva di fondamento. Questo bando non ha nulla a che fare con il piano per il superamento dei campi rom, che inoltre sta dando i primi risultati concreti, come la chiusura del campo di via Cesare Lombroso”

“Si sta facendo una polemica strumentale e dal retrogusto razzista. Evidentemente alcuni giornalisti, e la stessa sindaca di Pomezia, sono a tal punto preoccupati dalla presunta presenza dei rom, e desiderosi di fare propaganda politica, da sviluppare forme di allucinazione così gravi da indurli a pubblicare articoli e comunicati stampa prima di compiere la più elementare delle operazioni di verifica. Bastava una telefonata per chiarire la situazione” ha concluso Zevi.

