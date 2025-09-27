Castelporziano apre le porte ai più fragili: festa di chiusura per un’estate di inclusione

Un pomeriggio di festa, sorrisi e condivisione ha chiuso ieri il ciclo di iniziative sociali ospitate nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano, che per tutta l’estate ha accolto oltre mille persone tra anziani, bambini delle case famiglia e persone con disabilità.

Un progetto speciale, nato da un protocollo d’intesa tra la Presidenza della Repubblica e Roma Capitale, che ha trasformato i viali alberati e gli spazi verdi della residenza presidenziale in un luogo di incontro e solidarietà.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stata l’assessora alle Politiche sociali e alla Salute, Barbara Funari:

“Ringrazio il Presidente Sergio Mattarella per l’opportunità offerta a chi vive più situazioni di fragilità. Aprire la Tenuta a queste esperienze è stato un modo per contrastare l’isolamento, favorendo socializzazione e inclusione”.

Parole che si intrecciano con quelle dello stesso Capo dello Stato, che durante l’incontro ha ricordato come “la solidarietà rende tutti migliori” e come la scelta di una comunità di percorrere questa strada faccia crescere il benessere collettivo.

Per molti degli ospiti, la giornata a Castelporziano non è stata solo un evento istituzionale, ma un’esperienza indimenticabile: giochi per i bambini, passeggiate nella natura, laboratori creativi e momenti di condivisione hanno reso la residenza presidenziale un luogo aperto, vivo, accogliente.

La festa di chiusura ha così suggellato un percorso che, come ha ricordato Funari, ha rafforzato il legame tra istituzioni e cittadini, mostrando come Roma possa farsi città inclusiva anche partendo dai suoi luoghi più simbolici.

