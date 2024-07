Celli, Roma in movimento verso il futuro tra sostenibilità e innovazione

“La mobilità è uno dei pilastri della grande opera di trasformazione che abbiamo avviato con coraggio e lungimiranza. Stiamo recuperando terreno e Roma finalmente è una città in movimento verso il futuro mettendo al centro sostenibilità e innovazione, per rendere più efficiente e moderno il sistema di trasporto locale”.

Ad affermarlo la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celliche è intervenuta questa mattina all’iniziativa “Roma si muove” promossa dall’Assessorato alla mobilità presso l’ex deposito Atac di San Paolo.

“L’Assemblea capitolina – spiega la presidente Celli – in questi primi due anni e mezzo di mandato ha offerto supporto a questo enorme impegno volto a potenziare le infrastrutture e a rinnovare il parco mezzi, con attenzione anche a tutto il tema della manutenzione.

Lo abbiamo fatto innanzitutto dando il via libera all’uscita dal concordato preventivo di Atac, operazione con la quale abbiamo voluto rilanciare la nostra azienda dei trasporti.

Ma anche con misure volte a incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei più giovani con la Metrebus per gli Under 19 a soli 50 euro. Tra i vari provvedimenti, anche il regolamento Monopattini e quello per le colonnine per le ricariche dei veicoli elettrici”.

“E’ stato fatto tanto, i cantieri sono visibili e sono un segnale di una città dinamica e soprattutto della nostra determinazione. Roma, con la nostra amministrazione, è tornata la città del “SI”, con una strategia e una visione chiara. Non ci fermiamo all’ordinaria amministrazione e gestione, ma guardiamo ad un orizzonte più lungo.

Come è successo con il cantiere della stazione Venezia e il prolungamento della Metro C. Insieme ad altri progetti, ci permetteranno non solo di garantire un servizio di trasporti adeguato alle esigenze dei cittadini, ma di ricucire anche dal punto di vista sociale il centro con la periferia.

Tutto ciò è frutto di un grande lavoro di squadra: il sindaco Gualtieri, l’assessore Patanè, la giunta, i colleghi consiglieri, tutti gli uffici per il grande sforzo che stiamo realizzando quotidianamente.

Lo dobbiamo ai turisti sempre in aumento e ai milioni di pellegrini che arriveranno con il Giubileo, ma soprattutto alle romane e ai romani, ai city users, a chi raggiunge la Capitale per lavoro, ai quali dobbiamo assicurare condizioni e qualità di vita migliori a partire dai servizi pubblici. E’ questa una grande sfida che non possiamo perdere, perché tocca la vita reale dei cittadini”, conclude Celli.

