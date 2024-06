Celli su svastica a Grottarossa, alzare difese democratiche

Alzare le difese democratiche contro gli atti, purtroppo sempre più frequenti, che richiamano ad un periodo nero della storia italiana. Anche l’ultimo episodio avvenuto purtroppo sempre più frequenti, che richiamano ad un periodo nero della storia italiana. Anche l’ultimo episodio avvenuto al Parco della Pace a Grottarossa , con il danneggiamento di una panchina rossa contro la violenza di genere e il disegno di una grande svastica, devono indurci ad una profonda reazione.

Alla condanna e all’individuazione dei responsabili, dobbiamo unire un’azione incisiva per opporci ai rigurgiti di odio e violenza di stampo nazi-fascista che stanno riaffiorando negli ultimi tempi con l’intento di minare la convivenza civile del nostro Paese.

Non possiamo assistere passivamente, ma insieme dobbiamo mettere in campo tutti gli sforzi per affermare una cultura democratica, fondata sui valori della Costituzione, a tutela della libertà e dei diritti”.

Così in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙