Centocelle ha un nuovo narratore

Nel libro di oltre 300 pagine, fluide e scorrevoli, del neo scrittore, tanti ricordi molti dei quali ancora vivi e attuali.

Bruno Petrucci non si è limitato a raccontare aneddoti e incontri avuti dalla sua infanzia ai giorni nostri, ma ha raccontato anche la lenta trasformazione dei luoghi dove ha vissuto: Centocelle, Quadraro e Torpignattara.

Su queste aree ha anche fatto un lavoro di ricerca, sui luoghi e sulle persone più significative che prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale hanno contribuito allo sviluppo del quartiere.

Ricordi e aneddoti che Bruno ha collezionato in oltre settant’anni di vita e raccontati con non poca emozione domenica 24 novembre 2024 davanti ad un folto pubblico presso la Scuola Fausto Cecconi.

Presente anche A. Falomi, ex Senatore della Repubblica, e G. Rodano, ex Cons. Regionale, Pino Battaglia ex presidente del Municipio e Cons. Comunale, G. Palmieri Cons. Comunale, S. Scalia ex Pres. Municipale e attualmente Ass.re al Patrimonio e Bilancio mun. V, E. Antinozzi Cons. Municipale, M. Paba Pres. Rete Impresa Castani e tanti altri ancora.

Dopo una breve introduzione da parte di Bruno Petrucci dove ha ricordato aneddoti frutto di incontri, circostante e lotte che lo hanno accompagnato fin dalla sua adolescenza fatta di sport, lavoro e come già detto lotte sindacali e politiche, Pino Battaglia ha ricordato la sua caparbietà in una vertenza con Atac per l’istituzione di una linea di bus, la 555, affinché arrivasse in tutti i luoghi più importanti e frequentati del territorio.

Antonello Falomi ex senatore lo ha ricordato super attivo nel portare avanti la lotta per la realizzazione delle fognature in un quartiere, quello della Centocelle oggi certificata come storica, che rischiava di sprofondare a causa dello scarico di acqua e liquami nelle numerose cavità sottostanti tutte le abitazioni.

Scalia oltre a sottolineare l’impegno di Petrucci ha voluto ricordare che molti degli investimenti del PNRR che porteranno Centocelle ad avere entro il 2026 la prima Biblioteca pubblica e il primo stabile destinato al prezioso progetto del Dopo di Noi riservato a soggetti svantaggiati autosufficienti siano stati possibili proprio grazie a comitati e persone come Bruno e a quanti si spendono per il bene comune.

Lo storico Riccardo Sansone noto per le sue ricerche storiche che hanno portato al riconoscimento della medaglia d’oro al quartiere di Centocelle per il contributo dato alla lotta Partigiana durante la seconda guerra mondiale, ha sottolineato l’importante lavoro di ricerca fatta fatta da Petrucci per scrivere il libro e che durante la presentazione sarebbe stato più interessante ascoltare qualcuno dei personaggi menzionati nelle pagine del libro.

Anche M.Paba presidente della Rete D’Impresa Castani ha sottolineato l’impegno portato avanti per decenni dal narratore Bruno Petrucci per il miglioramento della qualità della vita i questo ampio lembo del territorio Romano rappresentato dai quartieri di Centocelle, Quadraro e Torpignattara.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.