Centri di formazione professionale, iscrizioni dall’8 al 31 gennaio

Al via le iscrizioni ai Centri di formazione professionale di Roma Capitale: da mercoledì 8 a venerdì 31 gennaio 2025 sarà possibile effettuare la richiesta online per partecipare ai corsi triennali gratuiti.

I corsi si rivolgono a ragazze e ragazzi in uscita dalla scuola media, cioè che hanno conseguito o prevedono di conseguire, prima dell’inizio del nuovo anno formativo 2025/26, il diploma di scuola secondaria di primo grado.

Dopo la conclusione del percorso triennale, i partecipanti hanno la possibilità di accedere ad un quarto anno di specializzazione.

I corsi offerti dai nove Centri di formazione professionale di Roma Capitale sono finalizzati all’inserimento lavorativo nei settori industria, artigianato, turismo e servizi e sono riconosciuti e finanziati dalla Regione Lazio.

L’iscrizione si presenta online sulla piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del merito (MIM) all’indirizzo www.mim.gov.it .

Maggiori informazioni nelle pagine del dipartimento Scuola, lavoro e formazione professionale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.