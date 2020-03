Chiusura Teatro Brancaccio, Sala Umberto, Brancaccino e Spazio Diamante

Il Teatro Brancaccio, la Sala Umberto, il Brancaccino e lo Spazio Diamante sospendono a seguito del DPCM del 4 marzo 2020 le attività aggregative e le recite in cartellone dal 5 marzo al 3 aprile 2020.

L’avviso in un comunicato in cui si assicura che a breve “saranno comunicate le date di recupero degli spettacoli sospesi. Onde evitare l’intasamento dei botteghini che saranno contestualmente chiusi al pubblico, ma operativi telefonicamente e via mail, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti sul nostro sito e canali social”.