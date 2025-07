Cinecittà cambia guida: Antonio Saccone è il nuovo presidente

Una nuova pagina si apre per Cinecittà Spa, il cuore pulsante del cinema italiano. Alla presidenza della storica società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze arriva Antonio Saccone, ex senatore, nominato dall’assemblea dei soci.

La nomina è arrivata nello stesso giorno dell’approvazione del bilancio 2024, che mostra segnali timidi di ripresa ma ancora molte ombre. La società chiude con una perdita di 11,6 milioni di euro, migliorando però di quasi 2 milioni rispetto alle stime iniziali. Il patrimonio netto resta positivo, a 4,2 milioni. Numeri fragili, ma meno drammatici del previsto.

A fotografare lo stato dell’arte è stata Manuela Cacciamani, amministratore delegato da luglio 2024. Durante l’assemblea, non ha nascosto la sorpresa (amara) trovata al suo arrivo:

“Mi aspettavo una società in salute, ma mi sono ritrovata con oltre 21 milioni di euro di perdite ereditate e una cassa negativa . La realtà era molto diversa da quella raccontata all’esterno.”

Cacciamani ha poi illustrato le contromisure adottate negli ultimi mesi del 2024:

Tagli strutturali per oltre 5 milioni di euro

Ricavi migliorati di 1,2 milioni

Commesse rilanciate

Un Piano Industriale 2025–2029 con obiettivi chiari: ricavi a 51,9 milioni e 9 teatri operativi entro il 2026.

Il bilancio evidenzia ancora le “ferite” del passato, ma la rotta – secondo l’Ad – è cambiata.

“Risollevarsi è stato durissimo, ma il CdA ha lavorato in piena sintonia. Va ringraziato, così come il Ministero della Cultura, sempre presente. Ora la parola d’ordine è qualità: è questa la chiave per tornare competitivi.”