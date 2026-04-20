Cinema a 2,50 euro: il Lazio “sbanca” il botteghino e trascina l’industria nazionale

Si è conclusa la II edizione di Lazio Terra di Cinema Days, l’iniziativa realizzata grazie al supporto della Regione Lazio e Fondazione Roma Lazio Film Commission, in collaborazione con ANEC Lazio, che dal 13 al 17 aprile 2026 ha offerto il cinema in sala al prezzo speciale di € 2,50.

Il progetto ha coinvolto 53 sale e 274 schermi su tutto il territorio regionale, confermando il ruolo della sala cinematografica come fondamentale presidio socio-culturale di prossimità. I dati definitivi certificano risultati sorprendenti.

Le presenze raggiunte durante l’iniziativa hanno eguagliato quelle registrate nei primi giorni di uscita del blockbuster Super Mario Galaxy.

Invece, nel confronto con le stagioni precedenti, rispetto alla stessa settimana del 2025, l’affluenza è aumentata del 60%, mentre nel confronto con il 2024 l’incremento ha raggiunto il 148%.

Eccezionale è il risultato rispetto alla settimana immediatamente precedente, che includeva la festività del lunedì di Pasquetta.

Nonostante la naturale spinta stagionale di quei giorni, i “Lazio Terra di Cinema Days” hanno generato un incremento del 40% delle presenze, un dato che indica una domanda di cinema in sala ancora molto interessante da intercettare.

L’iniziativa ha, inoltre, determinato un impatto rilevante sull’intero mercato cinematografico nazionale. Se stabilmente il Lazio rappresenta a livello nazionale circa il 15% delle presenze totali, durante la settimana della promozione la quota di mercato regionale è salita al 25%.

“Questi dati, grazie all’attenzione ed al confronto consolidato con la Regione Lazio – dichiara Leandro Pesci, Presidente di ANEC Lazio – confermano che è ancora forte e vivo il desiderio di Cinema da parte del pubblico. Vedere il Lazio passare dal consueto 15% al 25% di quota di mercato nazionale, superare del 40% i numeri di un periodo già forte come quello pasquale e avvicinarsi ai volumi di un blockbuster mondiale è la prova che la sinergia tra esercenti e le diverse componenti dell’industria con a fianco le istituzioni funziona. Continuiamo su questa strada per restituire centralità al Sistema Sale, sia dal punto sociale, che economico. Ci auguriamo, visti i risultati, che la Regione Lazio voglia rendere stabile e strutturale questo appuntamento, mantenendo il Cinema al centro della sua politica culturale.”.

L’iniziativa ha pienamente centrato l’obiettivo di rafforzare il legame tra il pubblico e il grande schermo, intercettando una reale necessità di accesso alla cultura e di fruizione collettiva. La significativa partecipazione di famiglie e nuove generazioni testimonia come la sinergia con le istituzioni regionali, possa consolidare il valore della sala cinematografica come luogo di condivisione e crescita culturale unico ed insostituibile.

Sito ufficiale: www.lazioterradicinema.it

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