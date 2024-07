“Cinema sotto le Stelle”: Buona la prima

Buona la prima. Formula di successo per la manifestazione che si è tenuta dal 22 al 27 luglio 2024 negli spazi dell’Antico Chiosco di Anguillara, presso l’area balneare di Vigna di Valle ad Anguillara. La proposta di aperi-cinema e di cena e film avanzata dalla Cinemov di Fortunato Caruana e da Fabio Cesari ha dimostrato di avere molte potenzialità animando l’estate sul lago con grandi film ed altri eventi musicali e non.

Significativa la presenza del regista Ivano De Matteo che nella seconda serata è intervenuto per introdurre il suo film Mia annunciando l’imminente uscita di un suo nuovo lavoro cinematografico che – ha anticipato il regista – “farà riflettere”.

Molti i giovani atleti della palestra Sperandio Boxe intervenuti per degli incontri dimostrativi il 24 luglio anticipando il film The Fighter. Apprezzata anche la serata bimbi con la favola animata de “Il pesciolino d’oro” dell’Associazione Teatro Helios, iniziativa alla quale ha fatto seguito la proiezione del film di animazione Wish.

In molti non sono voluti mancare alla serata dedicata alla acclamata Paola Cortellesi che ha visto la proiezione del film “Mamma o Papà?”. Si è chiuso poi in bellezza sabato 27 luglio con il sound dei Sonora Latina.

Tirando le fila gli organizzatori si dicono soddisfatti. “E’ stata una settimana molto impegnativa. Abbiamo voluto portare sul lago – spiegano – una formula inedita attingendo al mondo del cinema nel quale lavoriamo da anni e unendo la buona cucina dell’Antico Chiosco. Ringraziamo quanti sono intervenuti ed il Comune di Anguillara per il patrocinio.

Riteniamo – concludono gli organizzatori – di aver portato una ventata di novità nell’offerta culturale che anima il territorio. Stiamo già lavorando alla prossima edizione”. Ringraziamenti vanno anche allo sponsor Gusman Moto.

Tra il valore aggiunto di “Cinema sotto le Stelle” – che ha visto come media partner L’Ortica del Venerdì Settimanale – va annoverato anche quello di aver coinvolto, per una espressa volontà dell’organizzazione, varie realtà associative del territorio. Appuntamento alla prossima edizione.

