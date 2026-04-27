Circolare sugli eventi scolastici, monta la protesta: “Limitata la libertà di confronto”

Niente assemblea, niente interventi programmati. Gli studenti scelgono la protesta. Questa mattina, davanti ai cancelli del liceo Plinio Seniore di Roma, i rappresentanti hanno deciso di non entrare in aula magna e di portare il confronto all’esterno, trasformando una giornata scolastica in un momento di mobilitazione.

Alla base della rottura c’è una serie di dinieghi arrivati negli ultimi mesi: richieste di invitare esperti esterni per discutere temi di attualità – dall’educazione sessuo-affettiva alla geopolitica internazionale, con focus su scenari come Venezuela e Stati Uniti – respinte in modo sistematico. Per gli studenti, un segnale chiaro di chiusura.

Il punto più controverso riguarda l’applicazione delle indicazioni del Ministero guidato da Giuseppe Valditara. Secondo i rappresentanti d’istituto, le nuove procedure per autorizzare la presenza di ospiti esterni rischiano di trasformarsi in una forma di filtro preventivo sui contenuti.

Nel mirino finiscono proprio gli argomenti più sensibili: educazione affettiva e sessuale, ma anche analisi politica e internazionale. Temi che, secondo gli studenti, dovrebbero trovare spazio naturale nel contesto scolastico.

La scelta di scendere in strada viene rivendicata con toni netti. “Uscire dalle mura della scuola è l’unico modo per difendere uno spazio di discussione che riteniamo fondamentale”, spiegano i rappresentanti. Il rischio, denunciano, è quello di trasformare le assemblee in momenti formali, privi di reale confronto.

Nel loro documento parlano apertamente di interferenze sugli organi collegiali, rivendicando l’autonomia degli studenti nella scelta dei contenuti e degli ospiti.

La scuola, sostengono, deve restare un luogo di crescita critica, non solo di didattica tradizionale.

La protesta del Plinio si inserisce in un clima più ampio, che coinvolge scuole in diverse città italiane. Al centro del dibattito resta una questione delicata: fino a che punto è legittimo il controllo dell’amministrazione sui contenuti proposti nelle assemblee, e dove inizia invece il rischio di limitare il pluralismo?

Un equilibrio complesso, che chiama in causa dirigenti scolastici, docenti, famiglie e istituzioni. E che, ancora una volta, vede gli studenti rivendicare un ruolo attivo nella costruzione del proprio percorso formativo.

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