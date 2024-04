Città Giardino, Quattromani-Battisti (M5S): “Chediamo parcheggi per residenti. Stagione movida è appena iniziata e comporta disagi”

“Abbiamo avuto in votazione oggi il nostro atto per chiedere di riservare posteggi ai residenti, già sottoscritto da altri consiglieri: l’atto è stato votato favorevolmente anche dal Partito Democratico. Stamattina abbiamo dato inizio a quello che speriamo possa essere un confronto fruttuoso per risolvere l’annoso problema del quadrante.

Presente in commissione il Comitato Salviamo Piazza Sempione, da sempre attento e propositivo per tutto ciò che riguarda il diritto all’abitare dei cittadini di Montesacro.

Ci siamo confrontati e anche interrogati sull’uso dello spazio pubblico, considerata l’importanza di parlarne, ma è chiaro che la cittadinanza ci sta chiedendo una netta posizione politica: se è vero che lo spazio pubblico può essere usato – nel rispetto delle regole e dei regolamenti – per tavolini e dehors, è anche vero che debba allo stesso modo garantire alla cittadinanza di non essere ostaggio nel proprio quartiere di residenza. se è vero che lo spazio pubblico può essere usato – nel rispetto delle regole e dei regolamenti – per tavolini e dehors, è anche vero che debba allo stesso modo garantire alla cittadinanza di non essere ostaggio nel proprio quartiere di residenza.

Da qui partirà un’interlocuzione con gli uffici e con il Dipartimento mobilità per arrivare in aula, nel parlamentino di Piazza Sempione, e dare una risposta netta al problema. Come sempre, quando si tratta di temi e di proposte atte a migliorare la vivibilità, il MoVimento 5 Stelle c’è e in questa direzione accoglie con favore il voto del Partito Democratico, sperando sia l’inizio di un percorso volto a consentire a tutti e tutte di poter usare gli spazi pubblici al meglio”.

Così in una nota i consiglieri M5S del III Municipio Dario Quattromani e Marina Battisti.

